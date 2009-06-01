ГЛАВНОЕ на 1 июня (вечер)

Новости ТЭК

Сегодня Апелляционный хозяйственный суд г. Киева вынес решение, которым обязал учредителей принять меры по ликвидации в установленном порядке ЗАО «УкрГаз-Энерго».

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд объявил перерыв в деле о ликвидации «УкрГаз-Энерго».

Российский газовый монополист ОАО "Газпром" перейдет на 100-процентную предоплату, если 7 июня Украина не оплатит российский газ. Об этом заявил министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО на брифинге по итогам заседания президиума правительства в понедельник, передает РИА Новости.

"Я думаю, что "Газпром" будет последовательно реализовывать те положения, записанные в своих контрактах, которые предполагают переход на 100-процентную предоплату российского газа", - сказал С.ШМАТКО, отвечая на вопрос о действиях российской стороны в случае отсутствия до 7 июня оплаты украинской стороной российского газа.

Российский газовый монополист "Газпром" предложил Туркмении ограничить объемы поставок газа, закупаемые российской стороной, или снизить цену. Об этом сообщил в понедельник в Челябинске заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА Новости.

"Мы предложили ограничить объемы поставок газа, так как туркменский газ закупался по таким ценам, как на европейском рынке. Поэтому если сегодня Европа по таким ценам газ не берет, то... ваш газ с вашей ценой реализовывать некуда: нужно пересматривать цену или объемы", - сказал В.ГОЛУБЕВ на брифинге.

По его словам, основным потребителем туркменского газа является Украина, которая сократила объем потребления на 40% - на 22 млрд. куб. м, также сократили потребление многие европейские страны.

"Думаю, что в ближайшее время работа будет продолжена. Мы найдем разумные и взаимовыгодные интересы", - добавил он.

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-мае 2009 года сократили добычу рядового угля на 10,3%, или на 3,45 млн. тонн, - до 30,018 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля за пять месяцев т.г. сократилась на 14,5%, или 1,751 млн. тонн, – до 10,321 млн. тонн, энергетического – снизилась на 7,9%, или на 1,699 млн. тонн, – до 19,697 млн. тонн.

При этом добыча угля в мае увеличилась на 4,4%, или на 249 тыс. тонн, - до 5,874 млн. тонн по сравнению с апрелем т.г. По сравнению с маем 2008 года добыча угля сократилась на 10%, или на 657 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-мае 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 4%, или на 625,071 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 6,4% (на 242,2 тыс. тонн), энергетического – на 3,2% (на 382,9 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-мае т.г. добыли 16,294 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося - 4,006 млн. тонн, энергетического – 12,287 млн. тонн.

Финансовый рынок

Национальный банк Украины 5 июня проведет спецаукцион по продаже швейцарских франков.

Как сообщили УНИАН в одном из коммерческих банков, об этом говорится в письме НБУ от 29 мая 2009 года.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова стабилизировались.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6025/7,6450 грн./долл., к 11:00 сузился спрэд – 7,6170/7,6425 грн./долл., а к 12:00 цены снизились – 7,6150/7,6350 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6200/7,6280 грн./долл.

В 15:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,62 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2477/0,2493 грн./рубль, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2480/0,2492 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2483/0,2490 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 30,6150 рублей за доллар (-0,1948).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,4100/1,4245 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7940/10,8475 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 10,8160/10,8540 грн./евро, а к 12:00 составили 10,8280/10,8510 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 10,8140/10,8310 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,5635/7,6338 грн./долл. Всего было куплено 196,339 млн. долл., продано – 183,7 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,7827/10,8469 грн./евро. Всего было куплено 10,482 млн. евро, продано – 10,888 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,247/0,248 грн./рубль. Всего было куплено 413,539 млн. рублей, продано – 309,495 млн. рублей.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 2 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.0500 (на 1 июня – 761.8500)

100 EUR – 1082.2131 (на 1 июня – 1074.0561)

10 RUR – 2.4754 (на 1 июня – 2.4588)

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил от приватизации в январе-мае т.г. 493 млн. грн., что составляет 5,8% годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в ФГИУ.

Поступления от аренды по итогам января–мая т.г. составили 290 млн. грн., за этот же период перечислено 347,8 млн. грн. дивидендов.

Визовая политика

Министерство иностранных дел прорабатывает схему адекватного ответа на решение Чехии о предоставлении украинцами дополнительных документов для получения чешских виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«МИД на сегодня прорабатывает схему возможного адекватного ответа на нововведение чешской стороны», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, как только появилась информация о том, что для получения чешской визы украинцам, кроме других документов, необходимо предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья, МИД Украины оперативно обратилось к чешской стороне с просьбой разъяснить, что может означать введение нового вида документа, на какую категорию граждан будет распространяться это требование и как такое нововведение корреспондируется с положениями соглашения между Украиной и Европейским Союзом об упрощении оформления виз.

В.КИРИЛИЧ сообщил, что МИД получило ответ чешской стороны, в котором она подтверждает такое нововведение с 1 июня. При этом чешская сторона разъясняет, что это требование будет распространяться на граждан Украины, которые будут находиться в стране свыше 90 дней. Они также отмечают, что это является требованием национального законодательства Чешской Республики.

В.КИРИЛИЧ сказал, что такое намерение Чешской Республики вызывает обеспокоенность Министерства иностранных дел Украины. Он также сообщил, что подобных требований от других стран МИД Украины не получало.

Международная информация

Американский автогигант General Motors в понедельник обратился в суд с иском о защите от кредиторов, инициировав крупнейшее банкротство в истории американской промышленности, сообщает Reuters.

Компания заявила, что ее активы составляют 82,3 млрд. долларов, а долги и прочие обязательства - 172,8 млрд. долларов.

GM планирует использовать процедуру банкротства для реструктуризации через продажу доходных активов новой компании, которая получит значительную господдержку.

Решение произвести быстрое банкротство компании и реорганизовать ее было принято администрацией президента США Барака ОБАМЫ, и для налогоплательщиков судьба компании станет индикатором способности правительства преобразовать промышленность страны.

Ранее суд одобрил продажу убыточного Chrysler группе во главе с итальянским Fiat SpA.

"Начинается тяжелая часть задачи - теперь нужно сделать GM и Chrysler конкурентоспособными. Если этого не произойдет, то через несколько лет мы начнем все сначала", - сказал аналитик автомобильного сектора CLSA Кристофер РИХТЕР.

"В ближайшее время последствием (этих банкротств) станет сокращение этих компаний, поэтому их доля рынка пойдет конкурентам", - отметил он.

Самолет Air France, который пропал с радаров сегодня над Атлантикой, имел проблемы с электрической системой.

Как сообщает агентство AFP, об этом сообщила авиакомпания.

Согласно сообщению, самолет преодолевал грозовую зону с сильной турбулентностью. В 5.14 по киевскому времени было получено автоматическое сообщение, которое свидетельствовало о поломке в электрической системе самолета.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром над Атлантикой исчез аэробус А 330-200, осуществлявший перелет Рио-де-Жанейро – Париж. На борту находились 228 человек - 216 пассажиров и 12 членов экипажа.

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(УНИАН)