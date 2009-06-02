ВОЛЯ стала спонсором национальной дефлимпийской команды

Компания ВОЛЯ стала официальным спонсором национальной дефлимпийской сборной команды на ХХІ Дефлимпийских играх, которые пройдут с 5 по 15 сентября на Тайване (г. Тайпей). Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее словам, Национальный комитет спорта инвалидов Украины (далее – НКСИУ) и компания ВОЛЯ в этом году продолжили успешное сотрудничество, которое началось в 2008 году, когда компания ВОЛЯ выступила официальным спонсором Национальной паралимпийской сборной по летним видам спорта на XIII летних Паралимпийских играх в Пекине и стала официальным спонсором НКСИУ.

Комментируя это событие, президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО отметил, что «наша компания очень гордится партнерством с украинскими спортсменами с инвалидностью», которые постоянно подтверждают безграничность человеческих возможностей и непреодолимость силы воли.

«Для нашей компании быть спонсором дефлимпийской сборной – это еще один повод поддержать украинских спортсменов, которые достойно будут представлять Украину на самом высоком международном уровне и еще раз докажут, что у нас самая сильная воля к победе», - сказал он.

Как сообщил президент НКСИУ Валерий СУШКЕВИЧ, по оценкам мирового спортивного сообщества и международных спортивных экспертов, в развитии спорта инвалидов наша страна уверенно занимает позицию лидера, о чем свидетельствуют мощные победы наших спортсменов, имеющих инвалидность, на самых высоких мировых спортивных форумах.

По его мнению, игры в Тайпее станут «очень серьезным экзаменом», в котором примут участие свыше 4000 спортсменов со всего мира. В.СУШКЕВИЧ также сообщил, что в настоящее время право участия в ХХІ летних Дефлимпийских играх в Тайпее от Украины получили 148 спортсменов, украинская дефлимпийская сборная команда примет участие в 14 из 20 представленных в Тайпее-2009 видов спорта.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг: кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Как социально ответственная компания, ВОЛЯ определила проекты для людей с особыми потребностями в качестве приоритетных. В 2006 году Ассоциация инвалидов-компьютерщиков («АИК») в сотрудничестве с компанией ВОЛЯ создала «Центр дистанционного обучения и консультирования для инвалидов». В начале 2008 года компания поддержала концепцию информационного Агентства INVAK. INFO, разработанную той же Ассоциацией. В 2008 году ВОЛЯ стала официальным спонсором Национальной паралимпийской сборной Украины.

В настоящее время почти 30 тысяч киевлян пользуются услугой доступа к телевизионным программам на специальных условиях за счет собственных средств компании. Среди них инвалиды войны, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и другие социально незащищенные категории.

Компания постоянно помогает благотворительным фондам, которые работают с людьми с ограниченными возможностями, а также интернатам для детей с особенностями развития и детским домам.