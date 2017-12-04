На Житомирщине разоблачили компанию, которая незаконно ввозила одежду и обувь и уклонилась от уплаты 3,5 миллионов гривен налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Житомирской области разоблачили компанию, которая ввозила в Украину товары вне таможенного контроля, что привело к уклонению от уплаты 3,5 млн грн налогов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

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Как отмечается в сообщении, в рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена одна из компаний области, которое занимается оптовой торговлей одеждой и обувью.

"Служебные лица компании в течение 2015-2016 гг. ввозили на таможенную территорию Украины товары вне таможенного контроля. В дальнейшем реализовывали товар без отображения в отчетности. При этом фигуранты использовали в т.ч. реквизиты подконтрольных ФЛП. Такие действия привели к уклонению от уплаты 3,5 млн. грн. налогов",- сказано в сообщении.

По результатам обысков, проведенных в офисно-складских помещениях компании-фигуранта, изъято и передано на ответственное хранение брендовая одежда ряда известных торговых марок на сумму 3 млн грн , документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. "Также было передано компьютерную технику и печать СГД - нерезидента из Великобритании", - говорится в сообщении.