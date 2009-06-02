АНОНС на 2 июня 2009 г.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет председательствовать на заседании Координационного совета по вопросам подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины

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Премьер-министр Юлия Тимошенко примет участие в торжествах по случаю первого пассажирского рейса самолета Ан-148.

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Круглый стол «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины».

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Брифинг председателя Государственного казначейства Татьяны Слюз на тему: «Выполнение государственного бюджета в мае 2009 года»..

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Фонд госимущества проводит конкурс на замещение вакантной должности председателя правления ОАО “Большевик”.

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Под председательством министра по вопросам ЖКХ Украины Алексея Кучеренко состоится внеочередное заседание коллегии Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по вопросам: информация председателя КРУ о нарушении использования средств субвенции, выделенной в 2007-2008 годах из государственного бюджета местными бюджетами на мероприятия по энергосбережению; о задолженности по выплате заработной платы на предприятиях отрасли; о реализации постановления КМУ «Вопрос реализации статьи 53 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и другие.

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9-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Оценка антикризисных решений правительства, направленных на поддержку государственного сектора угольной промышленности». В пресс-конференции примут участие генеральные директора государственных угольных предприятий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Почему Болгарский железнодорожный паром “Герои Севастополя” простаивает в Украине?» Официальные представители Болгарии о ситуации на Ильичевской паромной переправе. Участники: Иван Вылчев, руководитель направлений паромных перевозок Болгарского морского флота; Найден Крумов, торговый представитель при Посольстве Болгарии в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-067-485-07-06. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится брифинг заместителя министра угольной промышленности Анатолия Корзуна и генерального директора ДП «Уголь Украины» Олега Погодина на тему: «Ситуация с выплатой заработной платы и закупкой угля на государственных угледобывающих предприятиях»

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Встреча с журналистами на тему: "Психология потребителя и стратегии выживания украинских производителей". Участники: Юрий Ковальчук, директор по развитию бизнеса POLARIS Brand Design & Development; эксперт в области построения стратегии развития бизнеса; эксперты - менеджеры украинских компаний-производителей продуктов питания.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция компании «Евроиндекс», посвященная состоянию и основным тенденциям в мировом и украинском выставочном бизнесе по итогам весеннего сезона, а также новинкам осеннего выставочного сезона. Речь пойдет об основных тенденциях в мировом выставочном бизнесе (по материалам Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI), о состоянии выставочной отрасли в Украине (по оценкам компании «Евроиндекс»), а также будут анонсированы новые выставочные проекты 2009 года.Участники: президент компании «Евроиндекс» Валерий Пекар, директор компании «Евроиндекс» Владимир Шмуклер, маркетинг-директор компании «Евроиндекс» Ирина Носар (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 461-9303, e-mail: klishina@eindex.kiev.ua.

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Брифинг народного депутата Украины В.Писаренко на тему: «Запрет игорного бизнеса в Украине».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Украинской Ассоциации ІР-операторов на тему: "Отключение лицензированных операторов ІР-телефонии: недобросовестная конкуренция или результат монополии на рынке телекоммуникаций?". Вопросы: Кто и почему с 10 по 18 апреля отключил номера, с которых происходило предоставление услуг с использованием ІР-телефонии, всех лицензированных операторов в г. Киеве? Чего ожидать потребителям услуг ІР-телефонии? К чему это приведет? Как выжить малому и среднему бизнесу на рынке связи? Участники: исполнительный директор Украинской ассоциаций АйПи операторов Сергей Булгач; ООО "Евротранстелеком" Вадим Стась; ПП "Укрвиннком" Олег Мельник; ООО "Телнет" Андрей Лазарев; ООО "Комтел", Алексей Клещевников; ООО ТК "Дейта-Экспресс" Виталий Иванов; ООО "Тр-Коммуникейшн" Юрий Корж; ООО "Общие Сети" Олег Овсянников (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: «Причины укрепления гривни. В какой валюте выгодно хранить сбережение. Прогноз на 2009 год». Организатор: Киевский Медиа Холдинг.

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Пресс-конференция саморегулирующихся оценочных организаций на тему "О разрушении оценочной деятельности в Украине в случае принятия проекта закона "О регулировании оценочной деятельности в Украине", внесенный народным депутатом К.Куликовым". Участники: председатель Совета Украинского общества оценщиков Владимир Шалаев, председатель Совета Лиги оценщиков земли Ирина Антипенко и др..

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Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики проведет заседание.

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В г. Чернигове под председательством первого вице-премьер-министра Украины Александра Турчинова и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь состоится 16-е заседание Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

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