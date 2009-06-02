ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Доходы министров: расчет окончен», в котором говорится, что уже все министры обнародовали информацию о своих доходах за прошлый год, согласно требованиям закона «О борьбе с коррупцией». Издание подает итоги «вычислений»…

http://delo.ua/news/107135/

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Также «Дело» в материале «Продивус: Это будет универсальный банк для обслуживания принадлежащих мне предприятий» подает интервью основного владельца Промэкономбанка Владимира Продивуса. Он прокомментировал «Делу» факт покупки этого финучреждения…

http://delo.ua/news/107131/

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И еще «Дело» в материале «9,4 миллиарда гривен на троих» пишет о том, что вчера Экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков одобрил выделение госпомощи первым трем банкам. На шаг ближе к финансовому оздоровлению стали Укргазбанк, Родовид Банк и банк «Киев». Как сообщил «Делу» источник в Кабмине, инвестиции правительства в капитал Родовид Банка составят 2,8 млрд. грн., в банк «Киев» - 3,4 млрд. грн. В обмен на это в собственность государства перейдет 99,9% акций каждого из банков. Укргазбанк получит 3,2 млрд. грн., к государству перейдет 84% акций финансового финучреждения. Кроме того, в ближайшие дни в Укргазбанк будет введена временная администрация…

http://delo.ua/news/107146/

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«Коммерсант» (Украина) публикует материал «Укрпромбанку не дают заправиться», в котором пишет – как стало известно изданию, 29 мая Хозяйственный суд Киева признал недействительными ипотечные договоры Укрпромбанка с несколькими нефтяными компаниями, входящими в группу "Альфа-нафта", и вывел заправки ANP из банковского залога. В Укрпромбанке оспорят решение суда, так как опасаются, что таким же образом будут выведены все залоги "Альфа-нафты" на сумму 6 млрд грн. Эксперты считают, что ноу-хау "Альфа-нафты" воспользуются многие клиенты банков, которые не намерены погашать кредиты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1181171

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Также «Коммерсант» (Украина) в статье «Спасение - рядом» пишет, что кризис кардинально изменил структуру украинской промышленности. Снижение объемов производства происходит неравномерно: если металлургия, химия и машиностроение находятся в лидерах падения, то пищевая промышленность, производство кокса и продуктов нефтепереработки уже в ближайшие месяцы могут вновь выйти на положительный результат. Таким образом, из кризиса раньше выйдут отрасли, работающие на внутреннего потребителя. Быстро оздоровить промышленность можно было бы за счет улучшения инвестиционного климата, однако пока промышленникам помогает выжить только "инстинкт самосохранения"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1181144

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Издание «Экономические известия» в материале «Ликвидация «УкрГаз-Энерго» не спасает «Нефтегаз» пишет о том, что Киевский апелляционный хозсуд подтвердил ликвидацию ЗАО «УкрГаз-Энерго», которое с апреля 2006 г. по январь 2008 г. было монополистом на внутреннем рынке по поставкам газа промышленным потребителям. Впрочем, окончательная ликвидация посредника не гарантирует финансовую устойчивость для НАК «Нефтегаз Украины»…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179692

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Также «Экономические известия» в материале «Экспорт заменили импортом автогаза» пишут, что с начала мая следом за бензином начали стремительный рост цены на сжиженный газ. В итоге к началу лета в западных регионах и Киеве пропан-бутан стал продаваться уже по 3 грн./л. Участники рынка объясняют этот скачок цен острым дефицитом ресурса, который возник по причине стагнации отечественной переработки…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179690

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Еще «Экономические известия» в публикации «Москва сделает Киев доступнее» пишут о том, что на столичный рынок услуг широкополосного доступа выходит московская телекоммуникационная компания «Сумма Телеком»…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179691

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"Газета по-киевски" подает материал «Игра в Киеве продолжается», в котором говорится, что мораторий, введенный Верховной Радой в отношении игорного бизнеса, распространяется не на всех. В столице «островки азарта» еще остались…

http://mycityua.com/articles/city/2009/06/02/085900.html

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Издание «Сегодня» в материале «Белые воротнички» уходят в деревню» подает историю из жизни - убегая от карьеры и больших денег, брокер стал делать скрипки, а директор живет в палатке…

http://www.segodnya.ua/news/14055238.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Рынки в эйфории» пишет, что деньги, впрыснутые в финансовую систему мировыми центробанками, и вера инвесторов в то, что худшее для экономики уже позади, привели к взлету цен на сырьевые товары и фондовых индексов. Но если эта вера ослабнет, падение обещает быть драматическим…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/02/198389

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Издание «Известия» публикует материал «Почему у россиян душа не на месте?», в котором пишет, что психическое здоровье населения России ухудшается с каждым годом. Психиатры констатируют: свыше 70% россиян живут в состоянии психоэмоционального стресса. Затяжного, перешедшего в хроническую фазу…

http://www.izvestia.ru/wellness/article3129099/

(УНИАН)