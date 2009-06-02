В Житомире на благотворительном аукционе собрали 8 тыс. грн.

В Житомире на аукционе по сбору средств на лечение больных детей собрано 8 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Аукцион состоялся в областном музыкальном драмтеатре по случаю Международного дня защиты детей и в рамках проекта «Страна детства – страна мечтаний».

Аукцион по сбору средств на лечение больных детей проводится в городе уже во второй раз. На нем были представлены работы житомирских мастеров организации «Украинский дом ХХІ века», частной школы «Сяйво», детей и педагогов «Миссия в Украину», немецкого культурного центра «Возрождение», областного молодежного творческого союза художников и искусствоведов, общественной организации «Поддержка», лучшие работы детей и воспитателей дошкольных заведений города.

Также сегодня в Житомире проходит ряд мероприятий для детей: караоке, показ моды, мастер-класс по декоративной росписи, игры, концерт лучших детских коллективов города и др.

Кроме того, сегодня в Житомире также проходит акция „Не оставайся равнодушным”, в рамках которой все желающие приносят на специально оборудованные площадки деньги, канцтовары, игрушки, книги для проведения арт-терапии больных детей. По предварительным данным, на одной из многочисленных площадок уже собрано 986 грн. и 10 евро. Собранные в ходе акции "Страна детства - страна мечтаний" средства будут направлены на закупку оборудования для манипуляционных онкоотделения областной детской больницы.

Справка УНИАН. В 2008 году во время благотворительной акции в рамках проекта «Страна детства - страна мечтаний» было собрано почти 18 тыс. грн.