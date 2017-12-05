Украине необходима Нацстратегия трансформации для развития страны - Кинах

Украине необходимо в ближайшее время разработать Национальную стратегию трансформации, которая объединит в себе первоочередные системные и программные действия, необходимые для модернизации нашей страны.

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Об этом в ходе шестого Национального форума «Трансформация Украины» заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

«Мир ждет, что Украина сформулирует свою программу, которая имеет целью формирование современных стандартов права, качества жизни граждан, защиты прав человека, свободы слова. Мир ждет четкой системной консолидированной позиции нашего государства», - сказал Кинах.

По его словам, длительное отсутствие этой программы будет усиливать недоверие международных партнеров к нашей стране.

«Жизненно необходимо наличие стратегии трансформации Украины, которая должна охватывать в том числе синергию наших действий с нашими международными партнерами», - сказал глава УСПП.

Кинах отметил, что международные партнеры ожидают от нашей страны системных, программных действий.

«К сожалению, наши международные партнеры пока слышат от Украины стандартные месседжи: дайте нам летальное оружие, средства. Но мир ждет от Украины четкой позиции как от государства по всем стратегически важным вопросам, начиная с войны на востоке и завершая реализацией задач модернизации экономики, общества и государства в целом», - сказал Кинах.

По его словам, шаги по формированию стратегии были предложены участниками национального форума, в котором приняли участие гражданские организации, международные партнеры, дипломатический корпус, представители институтов украинской власти.

«Для нас принципиально иметь возможность на таком высоком уровне учесть серьезные выводы, которые создают угрозу с точки зрения тенденций для развития экономики и существования государства… Имеет принципиальное значение, что национальный форум выходит на высокий уровень своего развития как общенациональная платформа», - сказал руководитель УСПП.

Кинах подчеркнул, что форум поддерживают международные партнеры из США, Польши, Литвы, других государств, которые разделяют попытки Украины развиваться как современная европейская страна.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости совместно с международными партнерами сформировать план трансформации и восстановления для Украины, что позволит ускорить необходимые изменения.