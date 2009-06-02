ГЛАВНОЕ на 2 июня (день)

Хроника дня

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Экономика

Путин призвал МВФ поддержать Украину

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН направил письмо в Международный валютный фонд (МВФ), в котором обращает внимание на необходимость дополнительной поддержки Украины, чтобы не сорвать поставки газа для бесперебойной работы системы в осенне-зимний период. Об этом 1 июня заявил вице-премьер-министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в частности, в своем письме российский премьер-министр заявил о готовности России участвовать в размещении облигаций на сумму 10 млрд. долл.

По словам А.КУДРИНА, подобное обращение направлено также и в Европейский Союз. При этом, подчеркнул он, Россия готова присоединиться к этим усилиям по поддержке, но только в том случае, если ее будут оказывать и МВФ, и ЕС. "Мы считаем, что ЕС тоже должен быть заинтересован, чтобы не допустить провала", - отметил он.

А.КУДРИН обратил внимание на то, что "Украина стоит на черте, когда не сможет в полной мере обеспечивать платежи по газу". "А это нас очень беспокоит, поэтому мы попросили МВФ дополнительно изучить ситуации по внешним платежам Украины за газ, а это, по сути, исполнение торгово-платежного баланса, что обычно и изучает МВФ", - пояснил вице-премьер РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что у России есть сомнения относительно возможностей Украины расплачиваться за поставленный газ.

С января 2009 г. Украина вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ, несмотря на это, российский монополист каждый раз в начале месяца заявляет о неспособности Украины расплатится и угрожает переходом на предоплату.

НБУ говорит о высоком уровне инфляционных ожиданий

Национальный банк Украины отмечает высокий уровень девальвационных и инфляционных ожиданий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО в ходе международного круглого стола «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины» сегодня в Киеве.

«Я вынужден признать, что потеря доверия к национальной денежной единице, к Национальному банку, к банковской системе является большой и значительной, - сказал он. – Девальвационные ожидания и инфляционные ожидания остаются высокими».

При этом И.ШУМИЛО отметил, что в апреле и январе практически остановился отток депозитов из банковской системы. А объем оттока за период кризиса Нацбанк для поддержания банков компенсировал за счет рефинансирования.

И.ШУМИЛО заявил, что Нацбанк подготовил отчет о своей деятельности в период кризиса. При этом он отметил, что высказывал свои личные мнения, которые не вошли в этот отчет. В частности, считает И.ШУМИЛО, «мы проявили определенную слабость, и в то время, когда в ноябре и декабре, когда были значительные девальвационные ожидания, связанные, в том числе с неопределенностью относительно будущей экономической и бюджетной политики, мы, наоборот, не ужесточили монетарную политику. Тогда необходимо было поднять ставки рефинансирования, тем самым ограничить использование выданных средств, в том числе на валютном рынке...". Были и определенные задержки с введением временных администраций», - добавил он.

Всемирный банк отмечает признаки стабилизации в экономике и в банковском секторе Украины. Об этом заявил руководитель представительства Всемирного банка в Украине Мартин РАЙЗЕР в ходе международного круглого стола «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины».

«Кризис еще развивается, и возвращение кризиса является возможным, даже несмотря на то, что мы можем видеть свет в конце тоннеля. Я думаю, что не зависимо оттого, что наблюдаются признаки стабилизации, надо быть начеку», - сказал М.РАЙЗЕР.

По его словам, Украине необходимо сделать больший акцент на повышении продуктивности экономики, чем на росте ВВП.

Что касается ситуации в банковской системе Украины, М.РАЙЗЕР отметил, что в этой сфере также наблюдаются позитивные моменты и ситуация стабилизируется, «но это еще не конец процесса».

Также Всемирный банк отмечает необходимость реализации структурных изменений в экономике страны. Основные экспортно-ориентированные отрасли Украины (металлургия и химия) будут подвергнуты серьезным изменениям. Многие из предприятий этой отрасли, вследствие нынешних современных цен на энергоносители, не выдержат конкуренции с предприятиями других стран, у которых более модернизирован процесс производства, считает ВБ.

Финансы

В госбюджет с начала года поступило более 79 млрд. грн.

За пять месяцев текущего года в Государственный бюджет Украины поступило 79,2 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), что составляет 104,6% поступлений согласно бюджетной росписи.

Об этом сообщила председатель Госказначейства Татьяна СЛЮЗ сегодня на брифинге.

В мае, по данным Госказначейства, в Госбюджет поступило 17,153 млрд. грн. – 106,8% бюджетной росписи. Из них в общий фонд 13,7 млрд. – 100,1% от плана, в спецфонд - 3,4 млрд. грн. – 146,1%.

По информации Т.СЛЮЗ, за 5 месяцев текущего года возмещение НДС составило 12 млрд. 29 млн. грн. при плане 12 млрд. 33 млн. грн., что на 524 млн. больше, чем было возмещено в январе-мае 2008 года.

Т.СЛЮЗ отметила, что сложность с выполнением бюджета за май заключалась в том, что в этом месяце было всего лишь 18 рабочих дней.

Национальный банк Украины негативно оценивает возможность утверждения размера учетной ставки НБУ в законодательном порядке. Об этом заявил исполнительный директор по экономическим вопросам Нацбанка Игорь ШУМИЛО в ходе международного круглого стола «Глобальный финансовый кризис: уроки для Украины» сегодня в Киеве.

«Почему не стыдно подавать такие предложения?», - спросил он.

При этом И.ШУМИЛО отметил, что на сегодня политика социального популизма изменилась на политику экономического популизма.

В частности, по его словам, НБУ находится «под жестким давлением» относительно того, что деньги необходимо дать металлургам, строителям, и это будет способствовать экономическому возрождению.

Народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ предлагает в законодательном порядке установить учетную ставку Национального банка Украины на уровне 5% до 31 декабря 2009 года. Как отмечается в пояснительной записке, «законопроект направлен на восстановление нормального процесса обеспечения экономики Украины денежными средствами и уменьшение их стоимости».

Напомним, на сегодня законодательством предусмотрено, что Нацбанк самостоятельно устанавливает порядок определения учетной ставки и других ставок по своим операциям.

Действующая учетная ставка НБУ не менялась с 30 апреля 2008 года и составляет 12% годовых.

Рынки

Кабинет министров Украины просит Антимонопольный комитет перенести объявление своего решения о признании операторов мобильной связи монополистами на рынке взаимного доступа (интерконнекта) на срок не ранее 2010 года. Об этом шла речь 1 июня на заседании в АМК, куда были приглашены представители операторов мобильной связи.

На этом заседании и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО зачитал ходатайство Кабмина о том, чтобы перенести вступление в силу решения Комитета от 25 мая 2009 года, согласно которому все операторы мобильной связи и «Укртелеком» были признаны монополистами на рынке завершения телефонных соединений, на 2010 год.

В настоящий время рынок взаимосоединений между операторами не контролируется, и ставки интерконнекта устанавливают сами компании. Так, например, если абонент "Киевстара" звонит на сеть "МТС-Украина", то "Киевстар" выплачивает МТС по 50 коп. за каждую минуту разговора и наоборот. При этом между различными операторами неоднократно возникали споры по поводу величины ставок интерконнекта.

В связи с этим Антимонопольный комитет предлагал признать каждого из операторов: "Укртелеком", "Киевстар", "МТС-Украина", "Украинские радиосистемы" (ТМ "Beeline"), "Интертелеком", "Голден Телеком", "Телесистемы Украины" (ТМ "PEOPLEnet") и "Астелит", работающий под ТМ life:), монополистом в собственной сети (не путать с монополистом на рынке в целом).

Такой шаг дает возможность Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) регулировать ставки интерконнекта (без признания компаний монополистами НКРС не может вмешиваться). Соответствующая методика расчета ставок уже разрабатывается НКРС, после чего будет направлена на утверждение АМК.

По данным источника, ходатайство Кабмина обосновывается возможными потерями бюджета от реализации такого решения в 2009 году, что недопустимо в условиях кризиса и др.

По данным представителей УМС со ссылкой на оценку Государственной налоговой администрации, решение о признании монополистов, «повлечет за собой уменьшение поступлений в Госбюджет» в размере более 1 млрд. грн. в год.

По информации источника, вчера на заседании А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что обоснование принятия решения АМК от 25 мая 2009 года и рассмотрение ходатайства Кабмина будет проведено Комитетом до 16 июня 2009 года.

УМС снизила тарифы на международные звонки

Оператор мобильной связи «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) снизил тарифы на звонки в международном роуминге.

«Оператор мобильной связи МТС-Украина объявляет об изменении роуминговых тарифов на наиболее популярных туристических направлениях», - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, с 1 июня 2009 года УМС снижает стоимость звонков в роуминге на территории стран, которые пользуются наибольшей популярностью среди украинских туристов: Турции, Египта, Израиля, ОАЭ, Польши, Греции и Кипра. На некоторые направления роуминговые тарифы снижены до 45%.

Также компания УМС снизила на 35% стоимости исходящих и входящих вызовов для абонентов МТС-Украина, находящихся в роуминге в странах присутствия группы компаний МТС: в России, Беларуси, Узбекистане, Армении или Туркменистане.

Кроме того, как отмечается в сообщении пресс-службы, «будет введена дифференциация и снижение стоимости звонков» на сеть МТС Украина из роуминга.

ТЭК

Частным шахтам отказали в закупке их угля госкомпанией

Совет Оптового рынка угольной продукции (ОРУП) отказал частным угледобывающим предприятиям в предоставлении квоты в объеме 300 тыс. тонн для реализации угля через государственного оператора «Уголь Украины» в июне.

Об этом заявил председатель Совета ОРУП, генеральный директор ГП «Артемуголь» Анатолий ГОНЧАРОВ.

По его словам, данное решение принято в связи со стремлением членов ОРУП обеспечить сбыт продукции с госшахт и, соответственно, выплату заработной платы шахтерам, занятым на государственных угольных предприятиях.

«Такое решение было принято нами, исходя из интересов защиты тех угольных предприятий, руководителями которых мы являемся. И я, как председатель Оптового рынка, обязан это сделать, дабы сохранить угольные предприятия в рабочем состоянии», - сказал А.ГОНЧАРОВ.

Он напомнил, что, начиная с сентября прошлого года, на рынке угольной продукции сложилась сложная сбытовая ситуация. И в этой связи правительство приняло ряд позитивных решений для поддержки государственного угледобывающего сектора. Однако в настоящее время на рынке угольной продукции ситуация еще более осложнилась.

«Сегодня проблема со сбытом. Сегодня более 2 млн. (тонн – УНИАН) угля лежит на складах угольных предприятий. При этом более 3 млн. тонн лежит на складах энергогенерирующих компаний государственной формы собственности», - сообщил А.ГОНЧАРОВ.

Работники трех арендных угледобывающих предприятий Донецкой области пикетировали сегодня Верховную Раду и Кабинет министров с требованием обеспечить прием государственной компанией «Вугілля України» угля, который добывается шахтами, неподчиненными Министерству угольной промышленности.

В пресс-службе Федерации профсоюзов Украины сообщили, что горняки требовали предоставить предприятиям дополнительные квоты на отгрузку ГП “Вугілля України” твердого топлива.

В акции, которая началась в 9.30 возле здания Верховной Рады, участвовало более 900 горняков арендных предприятий АП «Шахтоуправление имени В.И. Чапаева», ЗАО «Шахта «Ждановская» и ООО «Шахта «Світанок».

Как сообщил председатель ЦК ПРУП Федерации профсоюзов Украины Виктор ТУРМАНОВ, каждая из этих шахт обеспечивает ежемесячное пополнение бюджета на сумму от 750 до 900 тыс. грн. В то же время дискриминационная политика ГП «Вугілля України» в отношении шахт негосударственной формы собственности может повлечь за собой их закрытие и оставить без работы свыше 4,5 тысяч шахтеров и их семей.

Частные электростанции отказались закупать уголь у госшахт Частные электростанции отказались с 1 июня закупать угольную продукцию у государственных шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор ГП «Уголь Украины» Олег ПОГОДИН сегодня на пресс-конференции.

«Частные электростанции с 1 июня отказались приобретать угольную продукцию предприятий государственной формы собственности», - сказал он, отметив при этом, что на сегодняшний день частные энергогенерирующие компании имеют возможность закупать и размещать угольную продукцию на своих складах.

Так, по словам О.ПОГОДИНА, на сегодняшний день заполненность складов «Востокэнерго» составляет всего 63%, а загруженность складов частных ТЭЦ в среднем не превышает 50%. В этой связи О.ПОГОДИН напомнил, что на текущий месяц госшахты подали в «Уголь Украины» заявку на реализацию 1,783 млн. тонн угольной продукции, притом что НАК "Энергетическая компания Украины" подтвердила закупку почти на 1 млн. тонн.

О.ПОГОДИН также добавил, что ГП «Уголь» удивляет позиция ОАО «Днепроэнерго», которое официально не подтвердило свою заявку на приобретение в июне 60 тыс. тонн угольной продукции, в то время как загруженность складов компании на сегодня составляет всего 67%.

«Несмотря на то, что контрольным пакетом акций «Днепроэнерго» управляет НАК "ЭКУ", они отказались приобретать уголь с госшахт. И такая позиция нас удивляет», - сказал О.ПОГОДИН.

Также через госоператоров изъявили желание реализовывать свою продукцию частные угледобывающие компании, предоставив заявку на июнь в объеме 280 тыс. тонн.

О.ПОГОДИН отметил, что стоимость энергетического угля, реализуемого через госоператора, составляет 632 грн. за тонну, тогда как его рыночная цена на сегодня находится в районе 300 грн. за тонну.

В то же время директор «Угля Украины» сообщил, что Министерство угольной промышленности в настоящее время прорабатывает ряд мероприятий по урегулированию вопросов, связанных с реализацией угольной продукции, в том числе за счет увеличения экспорта.

Он сообщил, что в ГП «Уголь» поступают заявки от контрагентов из Турции, Польши, Чехии, а также Китая на закупку украинского угля. Данные заявки переадресовываются государственным предприятиям для дальнейшей контактной работы.

В то же время О.ПОГОДИН отметил, что спрос на уголь на мировых рынках ощутимо снизился и, следовательно, не следует ожидать сколько-нибудь значимого наращивая экспортных объемов.

Общество

Командировочные будут зависеть от курса доллара

Кабинет министров Украины привязал размер суточных командировочных расходов к курсу доллара. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно этим изменениям, для работников предприятий, учреждений и организаций предельные нормы суточных расходов при командировке за границу определены не в фиксированной в гривнях сумме (как было раньше), а в сумме в гривнях, которая в эквиваленте по официальному курсу гривни к доллару США не будет превышать 50 долларов США, - максимальной нормы суточных расходов, установленных для государственных служащих в зависимости от страны командировки (соответственно, 40 долларов США, 27,5 и 17,5 долларов США - при включении соответственно расходов на одноразовое, двухразовое или трехразовое питание в счета на оплату стоимости проживания в гостиницах).

Это предоставит право предприятиям, учреждениям и организациям относить сумму суточных расходов при командировании их работников за границу в состав валовых расходов в пределах установленных предельных норм суточных (которые будут зависеть от курса гривни к доллару США и не будут превышать максимальную норму суточных расходов, установленных для государственных служащих в зависимости от страны командировки).

Одновременно введена норма, согласно которой пересмотр установленных для работников предприятий, учреждений и организаций предельных норм суточных расходов при командировке за границу будет осуществляться в случае изменения максимальной нормы суточных расходов, установленной для государственных служащих.

Население за апрель уменьшило долги по квартплате на 4,3%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле текущего года уменьшилась на 4,3% по сравнению с мартом, и на начало мая составляла 9 млрд. 718,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как указывается в сообщении, средний период задолженности населения за все услуги составил 3,3 месяца. Сокращение задолженности произошло в 24 регионах Украины.

По данным Госкомстата, на протяжении января-апреля т.г. население страны оплатило за

жилищно-коммунальные услуги 10,7 млрд. грн. (90,5% начисленных за этот период сумм). Среди регионов наивысший уровень оплаты за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях (104,0–100,4%), самый низкий – в Донецкой и Днепропетровской областях (83,4–84,2%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного

владельца лицевого в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2008 г. увеличились на 27,3% с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составляли 238,6 грн.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,66 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара не изменился по сравнению с 1 июня. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,50-7,63 грн./долл., по продаже – 7,64-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 1 июня, и составляет 10,66/10,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,75 грн./евро, по продаже – в пределах 10,75-10,96 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня незначительно повысился, по сравнению с 1 июня, и составляет в среднем 0,2317 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% - до 0,2514 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,19-0,246 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,68 грн./евро, продажи – 10,85 грн./евро, курс покупки/продажи немного понизился со вчерашнего дня.

Курс покупки российского рубля в киевских банках немного понизился, по сравнению с 1 июня, и составляет в среднем 0,2298 грн./рубль, продажи – повысился на 1,2% - до 0,2536 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 2 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6105, к евро – 10,822131, к российскому рублю – 0,24754.

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