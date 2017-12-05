Украина и Китай реализуют совместные проекты на $7 миллиардов - Гройсман
По словам премьер-министра, Китай был и остается нашим стратегическим партнером и стратегическим приоритетом.
Украина и Китай выходят на стратегический уровень взаимодействия, в рамках которого планируется реализация совместных проектов на сумму в 7 млрд долл.
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Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на результаты встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-премьером Государственного совета Китая Ма Каем в Киеве.
«Китай был и остается нашим стратегическим партнером и стратегическим приоритетом. И сегодня перед нами открываются новые возможности для углубления сотрудничества и перезагрузки реализации совместных проектов и инициатив», - сказал Гройсман.
По словам премьера, достигнутые договоренности позволят усилить двухстороннее взаимодействие между государствами.
В свою очередь, Ма Кай подчеркнул, что Китай уделяет особое внимание сотрудничеству с Украиной как в политической, так и в торгово-экономической сфере.
«Мы считаем, что у нас единые позиции в этом аспекте. Именно поэтому мы готовы стимулировать и углублять наше сотрудничество», - сказал Ма Кай.
Согласно сообщению, стороны отметили, что Китай последовательно поддерживает Украину и уверенно входит в тройку крупнейших торговых партнеров нашей страны. Со своей стороны Киев реализует курс внутренних реформ, направленный, в том числе, на привлечение китайских инвестиций - в агросектор, промышленность, банковскую сферу и совместную реализации масштабных логистических и инфраструктурных проектов континентального уровня в рамках инициативы «Один пояс - один путь», а также проектов локального значения.
Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре текущего года товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 14,5% - до 5,6 млрд долл.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что Украина и Китай 5 декабря подписали дорожную карту по реализации инициатив «Экономический пояс Большого шелкового пути» и «Морской шелковый путь», призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией.
Инициатива Китая «Один пояс - один путь» предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект является немыслимым без Украины.
Проекты в рамках «Шелкового пути» в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.