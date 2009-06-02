Янукович возглавляет рейтинг кандидатов в Президенты

По итогам мая лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает возглавлять всенародный рейтинг кандидатов на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом засвидетельствовали обнародованные сегодня на пресс-конференции результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “ФОМ-Украина”.

В частности, по данным генерального директора компании “ФОМ-Украина” Александра БУХАЛОВА, В.ЯНУКОВИЧ имеет наивысший рейтинг – 26,6%.

На втором месте остается премьер-министр Украины, лидер одноименного политического блока Юлия ТИМОШЕНКО – 16,2%.

Лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК с 12,8% утвердился на третьей позиции.

По данным опроса, за лідера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО на выборах Президента готовы проголосовать 3,4% избирателей, за председателя Верховной Рады, лидера одноименного блока Владимира ЛИТВИНА – 2,9%. Действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО, по результатам опроса, имеет 1,9% электоральной поддержки украинцев.

Как отметил А.БУХАЛОВ, при условии проведения второго тура всенародных выборов Президента при любых конфигурациях победителем становится В.ЯНУКОВИЧ. В частности, он побеждает Ю.ТИМОШЕНКО с результатом, соответственно, 37,5% против 26,4%, а также обходит А.ЯЦЕНЮКА с показателем 35,6% против 30,4%.

Относительно рейтинговых тенденций, то эксперт отметил, что в январе 2008 года за Ю.ТИМОШЕНКО готовы были проголосовать 25% избирателей, за В.ЯНУКОВИЧА – 20%, у А.ЯЦЕНЮКА было 0,8%, В.ЮЩЕНКО имел 13% электоральной поддержки.

В то же время эксперт отметил, что указанные рейтинговые показатели всенародной президентской поддержки украинских политиков могут утратить актуальность, если внесением изменений в Конституцию главу государства будут избирать в Верховной Раде.

Исследование проводилось 17-26 мая 2009 года в 85 населенных пунктах. Были опрошены методом личного интервью 1000 респондентов, старше 18 лет. Погрешность выборки составляет +/- 4%.