Количество пострадавших от взрыва в Мелитополе достигло 25 человек

Количество пострадавших в результате взрыва в отделении "Ощадбанка" в Мелитополе Запорожской области увеличилось до 25 человек, среди них 2 детей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Запорожской области.

На место происшествия выехали руководители ГУМВД и прокуратуры области, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа в полном составе. Дополнительная информация будет предоставлена позже. Расследование проводит Мелитопольский горотдел милиции.

Ранее МЧС сообщало о 21 пострадавшем, из которых 5 госпитализированы. Остальные люди обращались за медицинской помощью, получив ранение разбитым стеклом.

Как сообщает издание "Мелитопольские новости", перед взрывом в помещение сберкассы зашли двое мужчин с пакетами в руках. Один из них оставил пакет у входа в помещение, второй – в самом помещении. После их ухода прогремели взрывы.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО предоставить помощь пострадавшим в результате взрывов в филиале Ощадбанка в Мелитополе Запорожской области.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, которая сложилась 2 июня 2009 года в городе Мелитополь Запорожской области, в результате взрывов в филиале Ощадбанка, расположенном на первом этаже жилого дома, прошу оказать помощь потерпевшим», - говорится в телеграмме Президента на имя премьера.

Также глава государства выразил убеждение, что премьер-министр должна безотлагательно создать государственную комиссию для выяснения причин взрывов и по результатам работы комиссии принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

О соответствующих результатах Ю.ТИМОШЕНКО должна проинформировать главу государства лично до 16.00 3 июня т.г., отметили в пресс-службе.