К расследованиям взрывов в Мелитополе подключат ГПУ и СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и председателю Службы безопасности Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО безотлагательно принять исчерпывающие меры для расследования обстоятельств происшествия, связанного с взрывами в филиале Ощадбанка в Мелитополе, и привлечения виновных лиц к ответственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В свою очередь председатель Запорожской ОГА Александр СТАРУХ совместно с Мелитопольским городским советом должен принять безотлагательные меры по ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечить оказание в полном объеме всей необходимой помощи пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Мелитополе, на проспекте 50 лет Победы, 36/1, в помещении отделения Ощадбанка, на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошли два взрыва.

По последним данным МЧС, в результате взрывов пострадали 22 человека. Госпитализированы 16 человек, в том числе 2 детей.