В оккупированном Крыму незаконно работают немецкие компании Adidas, Puma и DHL

В оккупированном Россией Крыму вопреки санкциям продолжают осуществлять деятельность немецкие компании DHL Express, Adidas AG, Puma SE.

Читайте такжеЖителям оккупированного Крыма разрешили не возвращать долги украинским банкам

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В сообщении отмечается, что на российском сайте компании DHL Express были указаны адреса 3 официальных представительств в Симферополе, Севастополе и Керчи. По состоянию на 10 ноября 2017 года информация была удалена с сайта.

На сайте компании Adidas AG были указаны адреса официальных магазинов Adidas в Симферополе, Севастополе и Ялте. По состоянию на 6 декабря на карте осталась только информация о магазине в Ялте.

Также на российском сайте компании Puma SE указан адрес официального магазина Puma в Симферополе.

«Работа указанных иностранных компаний в Крыму противоречит политике непризнания, предусмотренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262 от 27 марта 2014 года, и нарушает установленные Европейским Союзом ограничительные мероприятия (санкции) против Российской Федерации, определенные решением Совета Европы 2014/386 / CFSP ОТ 23 июня 2014 относительно ограничительных мер в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя», - отметили в министерстве.

МТОТ обратилось в соответствующие органы власти относительно необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту территориальной целостности Украины.