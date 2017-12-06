В оккупированном Крыму незаконно работают немецкие компании Adidas, Puma и DHL
В частности, на российском сайте компании DHL Express были указаны адреса 3 официальных представительств в Симферополе, Севастополе и Керчи.
В оккупированном Россией Крыму вопреки санкциям продолжают осуществлять деятельность немецкие компании DHL Express, Adidas AG, Puma SE.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В сообщении отмечается, что на российском сайте компании DHL Express были указаны адреса 3 официальных представительств в Симферополе, Севастополе и Керчи. По состоянию на 10 ноября 2017 года информация была удалена с сайта.
На сайте компании Adidas AG были указаны адреса официальных магазинов Adidas в Симферополе, Севастополе и Ялте. По состоянию на 6 декабря на карте осталась только информация о магазине в Ялте.
Также на российском сайте компании Puma SE указан адрес официального магазина Puma в Симферополе.
«Работа указанных иностранных компаний в Крыму противоречит политике непризнания, предусмотренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262 от 27 марта 2014 года, и нарушает установленные Европейским Союзом ограничительные мероприятия (санкции) против Российской Федерации, определенные решением Совета Европы 2014/386 / CFSP ОТ 23 июня 2014 относительно ограничительных мер в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя», - отметили в министерстве.
МТОТ обратилось в соответствующие органы власти относительно необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту территориальной целостности Украины.