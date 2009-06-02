Ющенко соболезнует в связи с катастрофой Airbus A330

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнование Президенту Франции Николя САРКОЗИ, Президенту Бразилии Луису Инасио Лула да СИЛВА и Федеральному канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ в связи с авиакатастрофой самолета Аэробус А330-200, приведшей к многочисленным человеческим жертвам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких. От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших», – говорится в телеграмме В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 июня утром над Атлантикой исчез Аэробус А330-200 компании Air France, осуществлявший перелет «Рио-де-Жанейро – Париж».

Самолет преодолевал грозовую зону с сильной турбулентностью. В 5.00 по киевскому времени было получено автоматическое сообщение, свидетельствовавшее о поломке в электрической системе лайнера.

В самолете находились 216 пассажиров из 32 стран. Среди них 72 француза, 59 бразильцев, 26 немцев.

Сегодня самолеты бразильских ВВС обнаружили некие металлические обломки и пассажирские кресла, предположительно самолета, следовавшего рейсом 447 из Рио-де-Жанейро в Париж и пропавшего над Атлантическим океаном во время шторма июня, передает Reuters.

Обломки удалось обнаружить на расстоянии около 650 километров к северо-востоку от побережья Бразилии.