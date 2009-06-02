Анонс на 3 июня 2009г.

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00- Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал).

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10-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма (Крещатик, 36, 4-й этаж, фойе).

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11-00 - В Интернет-холдинге «ОБОЗ.ua» состоится пресс-конференция на тему: «Банковский сектор в Украине: реальные и гипотетические угрозы». Участники: экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко; первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Александр Власик (ул.Панаса Мирного, 17).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: “Рекапитализация банков. Продаемся. Дорого?”. Приглашены: Игорь Юшко, президент Украинской Национальной ипотечной ассоциации, экс-министр финансов Украины; Эрик Найман, финансовый эксперт; Олег Соскин, директор института трансформации общества («Интермедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо».

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15-00 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: О проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствования механизма государственной регистрации прекращения акционерного общества; О проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности"; О проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности (ул. Садовая, 3а, к.1034-а)

14-30 - председатель Комитета Н.Королевская даст брифинг для СМИ.

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15-00 - Парламентский Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства проведет слушания на тему: «Об итогах прохождения отопительного сезона 2008-2009 гг. и о подготовке к работе в зимних условиях 2009-2010 лет» (Майдан Незалежности, 2, Центральный дом профсоюзов, 3-й этаж).