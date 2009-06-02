Создана комиссия по расследованию ЧП в Мелитополе

По поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий взрывов в отделении «Ощадбанка» в Мелитополе Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

В комиссию вошли представители министерств по вопросам чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, здравоохранения, а также Генеральной прокуратуры.

По поручению А.ТУРЧИНОВА, представители комиссии утром выехали на место чрезвычайного происшествия и каждые полчаса сообщают о своей работе первому вице-премьер-министру.

Областной администрации, управлению здравоохранения, ГУ МЧС в Запорожской области поручено принять все необходимые меры для обеспечения пострадавших медикаментами и всем необходимым.

МВД вместе с Генеральной прокуратурой начало расследование чрезвычайного происшествия, во время которого от взрывов пострадали 25 людей, трое из них находятся в реанимации. Угрозы жизни пострадавшим нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Мелитополе, на проспекте 50 лет Победы, 36/1, в помещении отделения «Ощадбанка», на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошли, по данным МЧС, два взрыва.