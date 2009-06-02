Взрывы в Мелитополе - это "покушение на убийство"

Взрывы в помещении отделения "Ощадбанка" в Мелитополе квалифицированы правоохранителями как "покушение на убийство".

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Запорожской области Евгений ПРОЦЕНКО, "Уголовное дело возбуждено по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на умышленное убийство двух и более лиц".

Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления: причастных к его совершению пока установить не удалось.

Причиной взрыва, по предварительные данным, стало взрывное устройство.

Также в помещении банка было обнаружено несработавшее взрывное устройство и оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Мелитополе прокурор Запорожской области Валерий КУЛАКОВ.

В частности, по его словам, в помещении банка взрывотехниками обнаружена сумка с "не приведенным в действие" взрывным устройством" и 2 образца огнестрельного оружия, представляющие собой нечто типа "двуствольных пистолетов".

Сейчас оружие и взрывное устройство обследуются экспертами.

Прокурор также заявил, что взрывы в отделении Ощадбанка были организованы не из корыстных мотивов.

"Оснований утверждать, что преступление было совершено из корыстных мотивов - нет. В банке на момент происшествия находилось чуть больше 28 тыс. грн., немного долларов и мелкие купюры евро. 14 тыс. грн., разлетевшихся по помещению банка, уже собрано", - сообщил прокурор.

В.КУЛАКОВ также отметил, что и сам характер совершения преступления говорит о том, что это - не корыстное преступление.

"Разбои с целью ограбления так не совершаются, так как у преступников просто не оставалось шансов завладеть деньгами", - констатировал прокурор.