Главное на 2 июня (вечер)

Хроника дня *** Главные новости второй половины дня: Взрывы в Мелитополе квалифицированы как "покушение на убийство"; установлены координаты падения Airbus A330 в Атлантике; Минздрав Украины подтвердил вирус гриппа A/H1N1 у украинца; Минфин 1 июня разместил ОВГЗ на сумму 163 млн. грн.; Ан-148 выполнил первый регулярный рейс Киев–Харьков

ЧП: Взрывы в Мелитополе - это "покушение на убийство" - прокуратура Запорожской обл. Взрывы в помещении отделения "Ощадбанка" в Мелитополе квалифицированы правоохранителями как "покушение на убийство".

Как сообщил УНИАН заместитель прокурора Запорожской области Евгений ПРОЦЕНКО, "Уголовное дело возбуждено по ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "покушение на умышленное убийство двух и более лиц".

Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления: причастных к его совершению пока установить не удалось.

Причиной взрыва, по предварительные данным, стало взрывное устройство.

Также в помещении банка было обнаружено несработавшее взрывное устройство и оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Мелитополе прокурор Запорожской области Валерий КУЛАКОВ.

В частности, по его словам, в помещении банка взрывотехниками обнаружена сумка с "не приведенным в действие" взрывным устройством" и 2 образца огнестрельного оружия, представляющие собой нечто типа "двуствольных пистолетов".

Сейчас оружие и взрывное устройство обследуются экспертами.

Прокурор также заявил, что взрывы в отделении Ощадбанка были организованы не из корыстных мотивов.

"Оснований утверждать, что преступление было совершено из корыстных мотивов - нет. В банке на момент происшествия находилось чуть больше 28 тыс. грн., немного долларов и мелкие купюры евро. 14 тыс. грн., разлетевшихся по помещению банка, уже собрано", - сообщил прокурор.

В.КУЛАКОВ также отметил, что и сам характер совершения преступления говорит о том, что это - не корыстное преступление.

"Разбои с целью ограбления так не совершаются, так как у преступников просто не оставалось шансов завладеть деньгами", - констатировал прокурор.

Создана госкомиссию по расследованию взрывов в отделении Ощадбанка в Мелитополе

По поручению Президента и премьер-министра Украины создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий взрывов в отделении «Ощадбанка» в Мелитополе Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

В комиссию вошли представители министерств по вопросам чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, здравоохранения, а также Генеральной прокуратуры.

По поручению А.ТУРЧИНОВА, представители комиссии утром выехали на место чрезвычайного происшествия и каждые полчаса сообщают о своей работе первому вице-премьер-министру.

Областной администрации, управлению здравоохранения, ГУ МЧС в Запорожской области поручено принять все необходимые меры для обеспечения пострадавших медикаментами и всем необходимым.

МВД вместе с Генеральной прокуратурой начало расследование чрезвычайного происшествия, во время которого от взрывов пострадали 25 людей, трое из них находятся в реанимации. Угрозы жизни пострадавшим нет.

К расследованиям взрывов в Мелитополе подключат ГПУ и СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и председателю Службы безопасности Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО безотлагательно принять исчерпывающие меры для расследования обстоятельств происшествия, связанного с взрывами в филиале Ощадбанка в Мелитополе, и привлечения виновных лиц к ответственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В свою очередь председатель Запорожской ОГА Александр СТАРУХ совместно с Мелитопольским городским советом должен принять безотлагательные меры по ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечить оказание в полном объеме всей необходимой помощи пострадавшим.

Мэрия Мелитополя выплатит тяжело пострадавшим по 1000 грн.

Мелитопольская мэрия выплатит пострадавшим в результате взрыва в банке от 300 до 1 тыс. грн.

Об этом сообщает издание "Мелитопольские ведомости" со ссылкой на заявление мэра города Дмитрия СЫЧЕВА, сделанное сегодня на заседании штаба, сформированного в связи с ЧП в отделении "Ощадбанка".

"Семьям пострадавших горисполком намерен оказать материальную помощь. По словам мэра города Дмитрия СЫЧЕВА, по 300 грн. получат те пострадавшие, которые получили ранения средней степени тяжести, и по 1 тысяче - тяжелые пациенты", - сообщают "Мелитопольские ведомости".

В Мелитопольской мэрии УНИАН, информацию издания подтвердили, однако отметили, что "руководством горисполкома будет рассмотрен вопрос о возможности увеличения выплат".

Также в мэрии сообщили, что руководство города договорилось с представителями руководства "Ощадбанка" о выплатах для пострадавших сотрудников банка.

Как сообщалось, сегодня утром в Мелитополе, на проспекте 50 лет Победы, 36/1, в помещении отделения «Ощадбанка», на первом этаже девятиэтажного жилого дома произошли, по данным МЧС, два взрыва.

По данным заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации Николая ФРОЛОВА, в результате взрывов пострадало 25 человек. Двое пострадавших - дети. Состояние здоровья шестерых пострадавших квалифицируется медиками как "тяжелое".

Минздрав Украины подтвердил вирус гриппа A/H1N1 у украинца

Украинские медики уверены, что украинец, который 29 мая прибыл в Киев из США, инфицирован вирусом гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр БИЛОВОЛ на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

По его словам, Минздрав принял все необходимые меры с целью предотвращения распространения нового гриппа.

"Пока ситуация под контролем. На сегодняшний день состояние здоровья больного удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним - а это 8 таможенников, 18 пограничников и 73 члена их семей - осмотрены врачами. Но состояние их здоровья будет контролироваться и в дальнейшем", - отметил А.БИЛОВОЛ, подчеркнув, что один из пограничников, у которого повысилась температура, был доставлен в инфекционное отделение, но в настоящее время чувствует себя нормально.

"Анализы больного были исследованы в двух лабораториях - Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского и Украинского центра гриппа Минздрава, которые выявили в пробах вирус гриппа А/H1N1", - сказал А.БИЛОВОЛ, подчеркнув, что на 99% уверен в этих результатах.

Однако, сказал главный санитарный врач, все собранные материалы также направлены в вирусологическую лабораторию в Лондоне (Англия).

Он также сообщил, что в мире функционирует 4 лаборатории, специализирующихся на выявлении вируса гриппа A/H1N1: в Мельбурне, Атланте, Лондоне и Токио.

"Украину, как одну из стран европейского региона, обслуживает лондонская лаборатория. Окончательные результаты поступят через 2-3 недели. О первом случае выявления больного гриппом A/H1N1 мы также известили Всемирную организацию здравоохранения", - отметил А.БИЛОВОЛ.

Отвечая на вопрос о профилактике нового штамма гриппа, главный санитарный врач указал, что Министерство здравоохранения разработало "Памятку для населения по недопущению случаев заболеваний людей свиным гриппом", которая поможет избежать инфицирования вирусом A/H1N1.

Финансы: Минфин 1 июня разместил ОВГЗ на сумму 163 млн. грн. Министерство финансов Украины вчера, 1 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 162 млн. 823 тыс. 600 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, вчера Минфин разместил 80 тыс. облигаций на сумму 74 млн. 71 тыс. 200 грн. со сроком погашения 28 октября 2009 г. под 20% годовых, 80 тыс. облигаций на сумму 69 млн. 197 тыс. 600 грн. со сроком погашения 17 февраля 2010 г. под 22% годовых и 20 тыс. облигаций на сумму 19 млн. 554 тыс. 800 грн. со сроком погашения 27 апреля 2011 г. под 23% годовых.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, госбюджетом на 2009 год предусмотрено путем размещения ОВГЗ получить доходы на общую сумму 26 млрд. грн. В этой сумме не учитываются бумаги, выпущенные правительством в рамках капитализации коммерческих банков.

В январе–мае в общий фонд Госбюджета перечислено 39,4 млрд. грн. - 102,3% от плана - ГНА

В январе–мае 2009 г. налоговики перечислили в общий фонд Государственного бюджета 39,4 млрд. грн. платежей. План Министерства финансов перевыполнен на 2,3%, дополнительно в бюджет поступило 868,7 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в январе-мае увеличились поступления по акцизному сбору на произведенные и ввезенные в Украину товары на 1 млрд. 515,3 млн. грн. (+51%), сбор по налогу на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары – 224 млн. грн. (+1,2%), поступления части прибыли, которая изымается в бюджет, – 46,8 млн. грн. (+14,3%), платежи за пользование недрами – 45,2 млн. грн. (+10,4%), сбор за специальное водопользование – 33,6 млн. грн. (+12,9%).

На расчетные счета налогоплательщиков в январе–мае текущего года возмещено 12 млрд. грн. НДС (в объеме, определенном бюджетным планом).

В мае в общий фонд Госбюджета поступило 10,4 млрд. грн. План Минфина выполнен на 100,7%, дополнительно поступило 73,8 млн. грн.

В мае налогоплательщикам возмещено 2,2 млрд. грн. налога на добавленную стоим

ТЭК: "Проминвестбанк" открыл «Нафтогаззбуту» кредитную линию на 70 млн. грн. "Проминвестбанк" открыл ООО «Нафтогаззбут» кредитную линию на 70 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, средства предоставлены сроком на один год и будут использованы для пополнения оборотных средств компании.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,452 млрд. грн., обязательства – 28,534 млрд. грн., собственный капитал – 4,128 млрд. грн., уставный капитал – 1,3 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 220,047 млн. грн., 2008 год – с прибылью 99,303 млн. грн.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.

ООО «Нафтогаззбут» (Киев) – газотрейдер на рынке Украины.

В начале апреля 2009 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила выдать компании лицензию на право поставки природного газа по нерегулируемому тарифу. Годовой объем поставок утвержден на уровне 100 млн. куб. м.

Компания закупает газ у ЗАО «Нафтогазвыдобування» и поставляет его дочернему предприятию ОАО «Полтавооблэнерго» Кременчугская ТЭЦ, Киевскому картонному комбинату, ЗАО «Комплекс Агромарс» и другим предприятиям.

Председатель правления и совладелец ООО «Партнер-Банк» (Киев) Алексей САВЧЕНКО возглавляет орган управления ООО «Нафтогаззбут» и является акционером ЗАО «Нафтогазвыдобування».

Беларусь начнет импортировать электроэнергию из Украины после утверждения контракта главой государства Беларусь начнет импортировать электроэнергию из Украины после утверждения соответствующего контракта главой государства Александром ЛУКАШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО сегодня после завершения 16-го заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«В подтверждение этого контракта белорусская сторона уже прошла необходимую процедуру, комиссия по импорту электроэнергии одобрила этот контракт, последнее слово – за президентом нашей страны. Я думаю, что сегодня-завтра соответствующий протокол будет подписан», – сказал В.СЕМАШКО.

Первый вице-премьер Беларуси уточнил, что в соответствии с контрактом белорусская сторона планирует закупить до конца года 750 млн. кВ/ч электроэнергии. «Цена – выгодная для Беларуси и Украины», – подчеркнул он.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ напомнил, что концерн «Белэнерго» и компания «Укринтерэнерго» подписали соответствующий контракт в середине мая в Минске.

«Контракт уже ратифицирован решением правительства Украины, и здесь нет никаких сложностей и задержек с белорусской стороны. Я убежден, что уже буквально в этом месяце может начаться процесс поставки электроэнергии в Беларусь», – сообщил А.ТУРЧИНОВ.

С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Беларусь.

27 мая т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что ГПВД «Укринтерэнерго» договорилось с ГПО «Белэнерго» об экспортных поставках 100 млн. кВт/ч украинской электроэнергии ежемесячно с 1 июня. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт ежемесячно.

В тот же день генеральный директор ГПО "Белэнерго" Павел ЯКУБОВИЧ заявил, что договор на поставку украинской электроэнергии в Беларусь с «Укринтерэнерго» пока не подписан.

П.ЯКУБОВИЧ отметил, что переговоры о поставках украинской электроэнергии ведутся еще с прошлого года. "Главный вопрос в цене", – сказал он.

“Газпром” согласился предоставить Польше дополнительно 1 млрд. кубометров газа

ОАО “Газпром” 1 июня подписал парафированный в первой половине мая договор с польской нефтегазовой компанией PGNiG о поставке Польше дополнительных объемов газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе PGNiG, договором предусмотрено дополнительно поставить до 30 сентября с.г. 1,024 млрд. кубометров газа, которые будут закачаны в хранилища для обеспечения страны газом в осенне-зимний период 2009-1010 года.

“Это означает, что PGNiG сможет наполнить хранилища газа на осенне-зимний период”, - отметили в компании, напомнив, что швейцарский трейдер RosUkrEnergo с начала года не выполняет условия контракта с польской фирмой, согласно которому Польша получала в 2007 и 2008 гг. 2,3-2,5 млрд. кубометров газа. Контракт между PGNiG и RosUkrEnergo на поставки газа был заключен в ноябре 2006 года и должен был утратить силу с 1 января 2010 года.

В пресс-службе сообщили, что стоимость контракта ориентировочно составляет 300 млн. долларов, но окончательно цена будет определяться по рыночной формуле.

Как сообщал УНИАН, Польша единственная страна из 27-ми государств-членов Евросоюза, которая по окончании газового конфликта между Украиной и Россией в январе этого года, продолжала недополучать около 25% импортного газа.

В целом Польша импортирует из России около 70% газа.

Китай намерен к 2020 г. довести использование АЭС в электроэнергетике до 5% Китай намерен к 2020 году довести долю использования АЭС в электроэнергетике до 5%, а не до 4% как планировалось ранее, сообщает информагентство "Синьхуа". Согласно обнародованному в 2007 году средне- и долгосрочному плану развития ядерной энергетики, к 2020 году общая мощность электростанций в стране достигнет 1 миллиарда КВт, а доля АЭС - 4%, однако по мнению государственного управления КНР по делам энергетики, документ отстал от современной обстановки. В настоящее время общая мощность электростанций в Китае уже превысила отметку 800 миллионов КВт, и к 2020 году цифра увеличится до 1,4-1,5 миллиарда КВт. "В последние годы в стране заметно повысилась способность к проектированию и производству оборудования для АЭС, а также и подготовке специалистов в указанной отрасли. В связи с этим, Госуправление в настоящее время рассматривает вопрос, связанный с внесением поправок в действующий план развития. В ходе освоения ядерной энергии первое место всегда занимает проблема безопасности и качество соответствующего оборудования, поэтому Госуправление считает разумным поднятие показателя до 5%", - говорится в сообщении.

Белорусь попросила у РФ кредит на достройку АЭС

Правительство Белоруссии официально обратилось к правительству России с просьбой о предоставлении кредита на сумму 9 миллиардов долларов для сооружения в республике атомной электростанции и создания необходимой инфраструктуры для ее строительства и обслуживания, сообщил директор департамента по ядерной энергетике белорусского Минэнерго Николай Груша журналистам во вторник в Минске. "За подписью премьер-министра Белоруссии Сергея Сидорского на имя председателя правительства РФ Владимира Путина направлено письмо, в котором белорусская сторона просит рассмотреть вопрос о предоставлении кредита на 9 миллиардов долларов на сооружение АЭС и создание необходимой промышленной, транспортной, жилищной инфраструктуры", - сказал глава департамента. "Одним из условий выбора российского проекта на бестендерной основе является то, что Россия предоставит кредит на строительство АЭС. Исходя из опыта работы ЗАО "Атомстройэкспорт"за рубежом, подрядчик финансирует 85% строительных работ, заказчик - 15%. Но учитывая наши союзные отношения, Россия готова предоставить 100-процентный кредит на строительство атомной электростанции", - сказал Груша. При этом он также проинформировал, что белорусская сторона взяла за образец Нововоронежский и Ленинградский тип АЭС. "На начало нынешнего года стоимость сооружения двух энергоблоков по типу этих станций составляла около 6 миллиардов долларов. Российская сторона рассчитывает, что стоимость двух энергоблоков белорусской АЭС составит 6-6,5 миллиардов долларов", - сказал Груша. При этом Груша сообщил, что белорусская сторона настаивает на том, чтобы российская сторона также финансировала сооружение необходимой инфраструктуры, промышленной базы. "В этой связи из 9 миллиардов запрашиваемого кредита 6-6,5 миллиардов долларов должны пойти на строительство АЭС, а остальные средства - на финансирование сооружений необходимой инфраструктуры", - сказал Груша. Министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил на прошлой неделе, что Белоруссия попросила у России на строительство этой АЭС кредит в размере 9 миллиардов долларов. Белорусский премьер-министр Сергей Сидорский заявлял, что проект соглашения между Москвой и Минском о строительстве атомной электростанции в Белоруссии будет подготовлен в сентябре 2009 года. Согласно протоколу договоренностей, достигнутых по итогам визита делегации госкорпорации "Росатом"в Белоруссию в январе 2009 года, генеральным подрядчиком первой белорусской атомной электростанции выступит ЗАО "Атомстройэкспорт", которое будет осуществлять сооружение АЭС "под ключ". Предполагается, что станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью более тысячи МВт. Сообщалось, что строительство АЭС "под ключ"в базовом варианте оценивается в 4 миллиарда евро. Предполагается, что для строительства первой АЭС в Белоруссии может привлекаться как государственное, так и частное финансирование. В Белоруссии планируется построить АЭС с вводом первого энергоблока в 2016 году, второго - в 2018 году. Для размещения станции выбрана Островецкая площадка в Гродненской области. ЗАО "Атомстройэкспорт" - государственная инжиниринговая компания, подконтрольная "Росатому", реализующая межправительственные соглашения о строительстве объектов ядерной энергетики за рубежом. В настоящее время "АСЭ"выполняет заказы, составляющие около 20% объема мирового рынка, и является единственной компанией, реализующей контракты по сооружению АЭС одновременно в четырех странах - Китае, Индии, Иране и Болгарии.

Торговля: Украина и Турция сформируют зону свободной торговли

Украина и Турция в ближайшее время намерены приступить к формированию зоны свободной торговли между странами.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, договоренность об этом была достигнута сегодня в Анкаре (Турция) в ходе встречи министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА и государственного министра Турецкой Республики Зафера ЧАГЛАЯНА.

«Правительство Украины готово к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с Турецкой Республикой, направленному на общую реализацию крупных инвестиционных проектов», – отметил Б.ДАНИЛИШИН. Прежде всего такие проекты связаны с проведением в Украине финальной части европейского первенства по футболу Євро-2012 – строительство автодорог, аэропортов, гостиниц.

Напомним, на сегодняшний день Украина и Турция провели три раунда консультаций относительно Соглашения о свободной торговле, последний – 20-21 мая 2009 года в Киеве.

Справка УНИАН. В 2008 году в торговле товарами с Турцией Украина имела самое большое позитивное сальдо среди всех внешнеторговых партнеров – 2 млрд. 674 млн. долл. США. Турция заняла второе место (после Российской Федерации) среди основных потребителей украинских экспортных товаров.

За 2008 год общий товарооборот (товары и услуги) между Украиной и Турцией увеличился на 41,67% и составил 6 млрд. 987,92 млн. долл., что на 2 млрд. 055,48 млн. долл. больше, чем в 2007 году. При этом экспорт увеличился на 27,76%, или 1 млрд. 049,81 млн. долл., импорт – на 87,36%, или 1 млрд. 005,67 млн. долл.

Транспорт: «АэроСвит» сегодня начнет полеты по маршруту Киев–Харьков на новом Ан-148

Авиакомпания «АэроСвит» сегодня начинает выполнять регулярные полеты на первом Ан-148 на маршруте Киев–Харьков–Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ перед отправлением самолета из аэропорта «Борисполь».

«Сегодняшний день является знаковым в авиации Украины», – сказал министр.

По его словам, поставлена цель создать серию из не менее 80 Ан-148 для обслуживания внутренних рейсов.

«По своим параметрам этот самолет соответствует самым современным требованиями», – отметил И.ВИНСКИЙ.

Министр также сообщил, что второй самолет будет готов к концу года и планируется поставить его на рейсы авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Третий самолет, по словам И.ВИНСКОГО, по предварительным данным, будет готов в начале 2010 года.

По словам заместителя министра транспорта и связи – главы Госавиаадминистрации Александра ДАВЫДОВА, планируется, что самолеты будут поставляться поочередно «АэроСвиту» и МАУ.

Он отметил, что компания «Лизингтехтранс» заказала всего 6 самолетов, которые предлагаются в лизинг, четыре из них уже проплачены. Размер проплаченной суммы составляет около 500 млн. грн.

В свою очередь, генеральный директор «АэроСвита» Костадин БОТЕВ сообщил, что первый месяц самолет будет летать только на рейсе Киев–Харьков для его изучения и сделает небольшой перерыв для участия в выставке в Ле-Бурже (Франция).

С 1 июля т.г. планируется добавить второй рейс в день – либо в Симферополь, либо во Львов, либо в Одессу.

В то же время, К.БОТЕВ подчеркнул, что эти самолеты эффективны, когда летают минимум три раза в день, чтобы их налет составлял 250 часов в месяц.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

«Аэросвит» подпишет меморандум с АНТК им. Антонова на поставку 10 Ан-148 в течение 3 лет Авиакомпания «Аэросвит» планирует подписать меморандум с АНТК им. Антонова на поставку 10 Ан-148 в течение трех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Аэросвита» Костадин БОТЕВ.

По его словам, этот документ планируется подписать сегодня. Он будет предусматривать заказ 10 самолетов со стороны авиакомпании.

В дальнейшем путем переговоров будет решаться вопрос, на каких условиях данные самолеты будут поставляться – на условиях финансового лизинга, операционного лизинга либо покупки.

Как уточнил К.БОТЕВ, первый самолет Ан-148, который сегодня осуществит первый рейс в Харьков, был не куплен, а взят в лизинг. Ан-148 приблизительно на 20% дешевле, чем самолеты аналогичного типа, отметил он.

По словам гендиректора «Аэросвита», первый Ан-148 будет летать на внутренних рейсах, с августа не исключается начало международных рейсов.

В целом же, что касается десяти самолетов, «Аэросвит» планирует создать сеть маршрутов, где они будут летать, в частности, в Москву, Будапешт, Софию, Прагу, Варшаву и пр.

«Так что у нас агрессивные планы по использованию этого самолета», - сказал К.БОТЕВ.

По его словам, сроки реализации проекта будут зависеть от финансирования, при этом он высказал надежду, что правительство подключится к процессу с тем, чтобы серийное производство Ан-148 было налажено.

«Укрзализныця» планирует организовать контрейлерный поезд для перевозки грузов из Венгрии в Россию Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в «Укрзализныцю» обратилось венгерское предприятие Tekiz Zrt с предложением создать контрейлерный поезд для перевозки автопоездов назначением на Московский и Санкт-Петербургский узлы с периодичностью курсирования четыре раза в месяц. В связи с этим «Укрзализныця» обратилась к ОАО «Российские железные дороги» с просьбой рассмотреть данное предложение и сообщить перечень станций, которые смогут принять поезд под выгрузку, а также предоставить тарифные условия под эти перевозки.

Как отмечают в «Укрзализныце», российские железнодорожники уже высказали предварительные положительные отзывы относительно реализации данного проекта.

По данным ведомства, благодаря снижению на 20% тарифа на экспортно-импортные перевозки нагруженных крупнотоннажных контейнеров в направлении морских портов и станции Одесса-Лиски перевозки контейнеров железнодорожным транспортом увеличились. В частности, за апрель 2009 года в направлении Одесского порта перевезено 1375 контейнеров, что на 270 больше, чем в марте текущего года.