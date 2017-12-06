Суд арестовал за долги имущество министра энергетики Насалика

Апелляционный суд Киева арестовал два земельных участка и автомобиль Mercedens-Benz министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика за долги перед истцом, имя которого не указывается. Об этом говорится в решении суда от 22 ноября, текст которого опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно сообщению, были арестованы: земельный участок площадью 0,12 га по адресу: Киевская область, Бориспольский район, Процивский сельсовет; участок площадью 0,037 га в Козине (Обуховский район Киевской области), а также автомобиль марки Mercedens-Benz (дата регистрации 24.03.2017 года, 2015 года выпуска).

Имя собственника арестованного имущества в тексте документа не сообщается, но перечень имущества и его характеристик (таких как площадь земельных участков) полностью совпадают с активами Насалика, которые были указаны в его декларации за 2016 год.

В тексте решения суда также отмечается, что имущество было арестовано за долги Насалика в размере 1,2 миллиона долларов (плюс 2,7 миллиона гривень процентов) перед истцом, имя которого также не указано.

Как сообщал УНИАН, Насалик занимает пост министра энергетики и угольной промышленности в правительстве премьер-министра Владимира Гройсмана с середины апреля 2016 года.

За 2016 год министр задекларировал 1,2 миллиона гривень доходов, а также 900 тысяч долларов и 1,4 миллиона гривень денежных активов. По данным реестра деклараций, министр энергетики является собственником квартиры в Киеве площадью 287,7 квадратного метра, дома в Козине (Киевская область) площадью 561,4 квадратного метра и земельного участка 1510 квадратных метров в этом населенном пункте.