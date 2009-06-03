Ющенко не допустит избрания Президента парламентом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не допустит избрания главы государства Верховной Радой.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Президент Украины допускает досрочное прекращение своих полномочий при условии реальной реорганизации системы власти. В частности, на вопрос, может ли он объявить досрочные президентские выборы, В.ЮЩЕНКО отметил, что давал бы ответ на этот вопрос очень осторожно. Он подчеркнул, что готов пойти на компромиссы, если речь будет идти о действительной реорганизации системы власти. Президент напомнил о предложенных им изменениях в Основной закон, о необходимости реформирования избирательной системы, о необходимости отмены депутатской неприкосновенности. «Я бы заплатил очень высокую цену, чтобы это произошло, высокую, и пошел бы на большие компромиссы», - сказал Президент, добавив, что здесь не стоит вопрос: уйдет он с должности на месяц раньше, или на месяц позже, здесь главное - достичь качества построения системы власти в Украине.

В то же время Президент отметил, что существует много вариантов недопущения внесения изменений в Конституцию, которыми предлагается избирать Президента в парламенте и продлить полномочия нынешней Верховной Рады на несколько лет.

«Варианты есть и они все будут задействованы», - сказал Президент, отвечая на вопрос, есть ли у него реальные механизмы помешать внесению изменений в Конституцию, которые разработаны БЮТ и Партией регионов.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что больше всего БЮТ и ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО боятся выборов. «С каждым месяцем они (выборы) становятся еще более ужасными, поэтому нужно делать все манипуляции, чтобы дать ответ, можно ли без выборов представлять высшую власть в Украине, и они, собственно говоря, именно над этим работают», - сказал Президент, добавив, что ответ, как защититься от этого варианта, находится у 47 миллионов украинцев.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант роспуска парламента в случае начала процедуры внесения изменений в Конституцию, В.ЮЩЕНКО сказал, что это немногое изменит. По его словам, принять решение о роспуске парламента с одной стороны организационно выглядит очень просто, но с другой стороны - это малопродуктивный путь, который не решит сути проблемы. «Он (роспуск парламента – УНИАН) не является адекватным», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам В.ЮЩЕНКО, перед ним не стоит задача не допустить создания широкой коалиции с Партией регионов и БЮТ. Он отметил, что это исключительно дело парламентариев. В то же время его тревожит цель создания такой коалиции. «Очевидно, что такой способ формирования коалиции свидетельствует, что речь не идет о хороших делах, речь не идет, как принести стабильность в эту страну, речь идет, как разделить страну до 2015-2020 года на двоих», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что это будет означать отказ от демократии, отказ от европейского выбора страны. «Это преступление против свободы, против демократии», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что это похоже на государственный мятеж.

По его словам, это должно касаться каждого человека, и граждане Украины не могут быть в стороне этих процессов, они должны сказать свое слово, в том числе и через Всеукраинский референдум, даже если он будет носить лишь рекомендательный характер.

«Если нация допустит такой сценарий - это кратчайшая дорога к утрате украинской независимости, потому что с такой властью дорога только одна – стать колонией, периферией», - сказал Президент.

Во избежание этого В.ЮЩЕНКО ведет переговоры о консолидации фракции «Наша Украина – Народная самооборона». «Я веду сегодня переговоры, чтобы консолидировать фракцию «Наша Украина – Народная самооборона». Сначала поставить мягкие цели – давайте консолидируемся для того, чтобы просто не допустить развития такого сценария через конституционный мятеж, а затем будем формировать уже более основополагающие вещи», - сказал Президент.

Он также отметил, что хотел бы обратиться ко всем депутатам и НУ-НС, и БЮТ. «Еще есть время выйти из этого позора всем, кто туда зашел», - сказал Президент.

При этом он выразил надежду, что в БЮТ есть часть людей, которая не хочет принимать участия в том, что сегодня планируется БЮТ и Партией регионов.