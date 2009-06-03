ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Экономика Украины - худшая в СНГ», в котором говорится, что Статистический комитет СНГ обнародовал основные социально-экономические показатели государств, входящих в это объединение. Все макроэкономические индикаторы Украины (за январь-апрель) оказались существенно хуже средних значений по Содружеству. Например, падение промпроизводства в стране по сравнению с январем-апрелем пошлого года составило 32%, тогда как усредненный показатель - вдвое меньше…

http://delo.ua/news/107201/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Как реструктуризировать свой долг» подает результаты собственного исследования, в каких проблемных банках существуют программы реструктуризации задолженности и где можно получить информацию о таких программах…

http://delo.ua/news/107207/

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И еще «Дело» в материале «Директор «Аснова Холдинг»: Деньги от продажи доли в «ДЦ» вложены в логистический бизнес» подает интервью директора компании «Аснова Холдинг» Урфана Гулиева, которой рассказал изданию, почему до сих пор не начато строительство логистического комплекса, ради которого была продана сеть «ДЦ»…

http://delo.ua/news/107192/

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«Коммерсант» (Украина) публикует материал «Уголь как каменный», в котором пишет, что напряжение в угольной отрасли нарастает. Вчера более 900 шахтеров требовали под стенами Кабинета министров равных прав для частных и госшахт. ГП "Уголь Украины" обвинило генерации в том, что они якобы отказались закупать у компании уголь. Эксперты утверждают, что пока НКРЭ не увеличит тарифы на электроэнергию, а Минтопэнерго не добьется стопроцентных расчетов за нее, проблемы угольной отрасли решить не удастся…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1181595

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Также «Коммерсант» (Украина) в статье «Минфин ищет дилеров» пишет, что Министерство финансов решило отобрать 16 банков, которые станут первичными дилерами, монопольно покупающими облигации внутреннего государственного займа у правительства. Кредитные учреждения готовы работать с Минфином напрямую, перепродавая облигации остальным участникам рынка, но надеются, что при снижении спроса на госбумаги их выкупит Нацбанк…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1181614

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"Газета по-киевски" подает материал «В Киеве – на 99% свиной грипп», в котором говорится, что Минздрав резко поспешил объявить, что вирус H1N1 уже в Украине, хотя и не уверен в этом на 100%. Создается впечатление, что в медицину влезла политика. У 24-летнего Романа Небеснюка, который после возвращения из США заболел гриппом и был доставлен в городскую больницу №9, обнаружили тот самый вирус, которого нынче вся планета боится. Удивила внезапная открытость и оперативность, которую вдруг проявили высокопоставленные медики…

http://mycityua.com/articles/country/2009/06/03/090302.html

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Издание «Сегодня» в материале «Наши на Кубе: домой не хотим!»» пишет – на Кубе бесплатно лечатся «дети Чернобыля», некоторые из них так долго, что уже не помнят Украину...

http://www.segodnya.ua/news/14055522.html

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"УНИАН-экономика" в публикации "Компенсация по вкладам Сбербанка – не достанется и долгожителям?.." пишет, что особо рассчитывать на выплату компенсаций по вкладам Сбербанка СССР в этом году, украицам, похоже, не приходится. Реализация обещания исполняющего обязанности министра финансов Игоря Уманского начать процесс выплат уже в начале июня остается под большим вопросом. Похоже, рвение правительства не соответствует реалиям украинской экономики...

http://economics.unian.net/rus/detail/13216

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Также "УНИАН-экономика" в публикации "В Украине пересыхают молочные реки?" пишет, что сегодня на украинском рынке уже около половины сливочного масла – импорт. Если так пойдет и дальше, то украинские молококомбинаты превратятся в фабрики по фасовке заморской продукции…

http://economics.unian.net/rus/detail/13239

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Недвижимость упадет осенью» пишет, что российским банкам и девелоперам стоит приготовиться к ухудшению рыночной ситуации осенью: у одних увеличится просрочка по кредитам, а вторым придется распродавать активы за бесценок…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/03/198614

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Издание «Известия» публикует материал «Русские скупают Америку», в котором пишет, что больше всего россиян, присматривающих недвижимость за рубежом, хотят вложиться в Болгарию, Америку и Черногорию. Как объясняют риелторы, эти рынки в результате кризиса "просели" больше всего и в будущем покажут замечательный рост. Купить сегодня апартаменты на Солнечном Берегу или где-нибудь во Флориде по цене столичной хрущевки и, правда, заманчиво. Но так ли это выгодно, как пытаются убедить нас продавцы?..

http://www.izvestia.ru/realty/article3129146/

(УНИАН)