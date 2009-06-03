Чтобы пресечь попытки переворота, Ющенко должен сложить полномочия

В «Едином центре» считают, что для прекращения попытки конституционного переворота в стране Виктор ЮЩЕНКО должен сложить полномочия Президента. Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Единый центр», народный депутат Украины Виктор ТОПОЛОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, комментируя намерения Партии регионов и БЮТ «переписать Основной Закон с целью перераспределения власти в свою пользу», депутат выразил убеждение, что договоренности между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко об объединении в коалицию для проведения изменений в Конституцию представляют прямую и очевидную угрозу демократической перспективе Украины.

В.ТОПОЛОВ подчеркнул: “Это ничто иное, как неприкрытая попытка конституционного переворота. "Регионалы" и БЮТ, по сути, хотят сосредоточить всю полноту власти в руках двух людей - своих лидеров. Главное, что воплощение такой комбинации лишает украинцев их суверенных прав и свобод».

В первую очередь, заявляет В.ТОПОЛОВ, такой вывод следует из планов закрепить в измененной Конституции избрание Президента Украины в Верховной Раде, и это означает, что у каждого гражданина похищается его исключительное право самому избирать власть. В то же время, подчеркнул депутат, “оно закреплено в статье 71 действующего Основного Закона, в соответствии с которой выборы в органы государственной власти, в том числе и Президента как главы государства, являются свободными и проходят на основе общего, равного и прямого избирательного права”.

В этом контексте В.ТОПОЛОВ отметил, что каждый избиратель должен голосовать лично. “Он лично делегирует свои полномочия и лично отвечает перед Богом и своей совестью за свой выбор. Но Партия регионов и БЮТ решили, что три сотни их депутатов вполне могут заменить весь украинский народ. Учитывая, что нынешняя Верховная Рада была сформирована по закрытым партийным спискам, то избранный в таком парламенте Президент будет вдвойне нелегитимным”, - заявил он.

Также В.ТОПОЛОВ отметил, что разработанные конституционные изменения неприемлемы для гражданского общества и правового государства из-за того, что они сужают существующие на сегодняшний день права человека. Так, статья 22 действующей Конституции четко указывает, что никакие изменения в законы не должны ограничивать права и свободы. Однако, по его словам, желание ПР и БЮТ избирать Президента в парламенте не просто притесняет, а отнимает у гражданина право лично формировать власть через свое участие в выборах.

“Очевидно, что намерения перекроить Основной Закон под интересы двух политических сил - ни что иное, как покушение на узурпацию власти. Но только народ является источником власти и никому не разрешено бетонировать этот источник. Власть не может быть захвачена ни единолично, ни в политическом дуэте или трио. Конституционный Суд в октябре 2005 года однозначно разъяснил, что только народ, только изменениями в Конституцию и только через референдум устанавливает, какой строй должен быть в его государстве. То есть никакой «пакт Януковича-Тимошенко» не может подменить волю 46 миллионов украинцев”, - заявил В.ТОПОЛОВ.

Однако, по его мнению, в настоящее время угроза неконституционного пересмотра государственного строя встала во весь рост, а “заявленная Президентом В.ЮЩЕНКО готовность апеллировать к мнению народа через объявление референдума не убедительна, поскольку не имеет действенного механизма воплощения”. В то же время, отметил депутат, существуют другие способы отвернуть разрушительный для украинской демократии сценарий.

Один из них - сложение главой государства своих полномочий, как только состоится первое голосование в парламенте по разработанным “регионалами” и БЮТ конституционным изменениям. По этому поводу В.ТОПОЛОВ отметил: “В.ЮЩЕНКО, наверное, хорошо понимает, чем обернется для нашей страны ее разделение "на двоих". Келейно избранный Президент, перенесенные на несколько лет парламентские выборы, ручное распределение государственных должностей лягут могильной плитой на демократическое развитие страны. Чтобы спасти страну от такого будущего, действующий Президент должен досрочно сложить полномочия, объявив соответствующее заявление с трибуны Верховной Рады. После такого шага действующая Конституция требует от парламента назначить досрочные выборы главы государства, которые должны состояться в течение 90 дней”.

Первый заместитель председателя партии «Единый центр» убежден, что это - вполне реальный способ не допустить сворачивания демократического развития Украины, узурпации власти в государстве, изменения конституционного строя.

В то же время, по его словам, такой сценарий станет испытанием для действующего Президента, ведь на несколько месяцев сокращает срок его пребывания у власти. “Наверное, решительности В.ЮЩЕНКО могут придать его же слова об Украине как самой высокой ценности. Вполне вероятно, что уже вскоре Президенту придется воплотить свои заверения на деле”, - подчеркнул В.ТОПОЛОВ.