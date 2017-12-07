Дубневичи подали в суд на Омеляна для защиты чести

Народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи подали иск в Шевченковский районный суд города Киева на министра инфраструктуры Владимира Омеляна о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации. Об этом сообщается на странице портала "Судебная власть Украины".

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Согласно информации на сайте, дело под номером 761/43255/17 было зарегистрировано 28 ноября 2017 года в Шевченковском районном суде города Киева.

Истцами выступают Дубневич Ярослав Васильевич и Дубневич Богдан Васильевич, а ответчиком - Омелян Владимир Владимирович.

Также 29 ноября был назначен состав суда, судьей назначен Олег Малинников.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook сообщил, что Национальная полиция проводит около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о злоупотреблениях в акционерной госкомпании "Укрзализныця" и преступном сговоре с целью получения коррупционных доходов.

"…Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания. Вывод - коррупция на высоком уровне есть! Я снова прав!" - написал тогда он.

На одном из заседаний правительства Омелян призвал уволить члена правления "Укрзализныци" Сергея Михальчука, который курирует сектор пассажирских перевозок.

В начале года министр инфраструктуры призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко", главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют "Укрзализныце" большое количество железнодорожных изделий.

В интервью УНИАН директор компании "АТ Механика" Виталий Руденко заявлял, что менеджмент "Укрзализныци" с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники "Укрзализныци" являются помощниками Дубневичей.

СМИ ранее сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 миллиард гривень.

В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственной фискальной службы во Львовской области, которая около двух лет добивается в судах внеплановой проверки "Корпорации КРТ", подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.

В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 миллиона долларов, его жена Татьяна располагает 137,1 миллиона гривень. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 миллиона 780 тысяч евро и 5 миллионов гривень.