Программа Кабмина не выведет страну из кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что принятие программы правительства не будет способствовать выходу страны из кризиса.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

По словам главы государства, перед тем, как принимать программу правительства, необходимо выяснить, кто будет эту программу реализовывать. «Коалиция? Какая коалиция? Та, которой нет? Какая цель делать программу коалиции, которой не существует? Тогда, очевидно, появляется подозрение, что это решение направленно не на действующую коалицию, а на реализацию тех договоренностей, которые возникают в других форматах», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как предположил Президент, эти договоренности могут предусматривать, что одна сторона гарантирует другой «кресло Президента без выборов, а другая сторона гарантирует другой стороне невозможность отставки правительства, ну, по крайней мере, на протяжении 365 дней».

Потому, по мнению В.ЮЩЕНКО, это исключительно политическая рокировка, которая не направлена на преодоление кризиса.

«Хотя, безусловно, первая реакция будет, и журналистов в том числе, что это будет попыткой солидарного ответа на кризисные вызовы. Я в это мало верю. А если честно сознаться, я в это совсем не верю. Это из другой партитуры инструмент, и его из парафина достают только для того, чтобы положить начало тому, что дальше так называемая широкая коалиция будет делать по другим вопросам - и по ревизии Конституции, и назначению без выборов Президента и т.д.», - отметил он.