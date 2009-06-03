ВР рассмотрит предложения Ющенко по Конституции

Верховная Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит предложенные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО изменения в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания по завершении Согласительного совета заявил Председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, во время Согласительного совета обсуждалось обращение Президента к ВР с просьбой ускорить рассмотрение изменений в Конституцию, которые были предложены им.

«Этот законопроект мы рассмотрим на следующей пленарной неделе», - сказал спикер.

Также ВР на следующей пленарной неделе рассмотрит законопроект, касающийся государственных закупок.

В.ЛИТВИН отметил, что все фракции должны изучить предложения в законопроект, касающиеся государственных закупок и выразить свою позицию.