ГЛАВНОЕ на 3 июня (день)

Хроника дня

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Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал меморандум, посвященный экономической и финансовой политике Украины. В нем, в частности указывается на то, что прогноз падения ВВП страны в 2009 году пересмотрен в худшую сторону – с прежних 3% до 8%, говорится на официальном сайте организации.

В свою очередь, власти Украины обязались бороться с последствиями финансового кризиса путем удержания бюджетного дефицита в пределах разумного, внедрения гибкого обменного курса гривны и реструктуризации банковского сектора.

Кроме того, Киев обязуется не вводить дополнительных ограничений на операции с капиталом и сохранять позитивные процентные ставки с тем, чтобы обеспечить приток средств в местные банки. Деньги в бюджет будут привлекаться в том числе и за счет размещения долговых гособлигаций.

Эта программа направлена на то, чтобы добиться роста ВВП в 1% и снижения инфляции до 8% в 2010 году. Кстати, МВФ прогнозирует ее падение до 16% в текущем году, хотя в ноябре 2008 эксперты фонда ожидали этот показатель на уровне 17% в год.

Еще одним результатом программы должно стать снижение дефицита бюджета с 4% ВВП до 1,9% и сокращение падения уровня реальной заработной платы в стране с нынешних 11,2% до 2,5% в год.

Правительство, несмотря на кризис, выполняет свои обязательства по наполнению Государственного бюджета на 2009 год и бюджета Пенсионного фонда. Об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня, начиная заседание правительства.

По словам премьера, «несмотря на жесткий кризис, несмотря на политический хаос и беспорядок, несмотря на противодействие некоторых ветвей власти работе правительства, несмотря на полное разбалансирование работы между Президентом, правительством и частью парламента, правительство выполняет свои обязательства – мы перевыполнили бюджет и доходы в Пенсионный фонд».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что за пять месяцев 2009 года в общий и специальный фонды Госбюджета, с учетом возмещения налога на добавленную стоимость, мобилизовано 79,2 млрд. грн. (104,6%), а в мае в бюджет поступило 17,2 млрд. грн. (106,8%). По словам Ю.ТИМОШЕНКО, выполняются и поступления в бюджет Пенсионного фонда, которые составляют 7,9 млрд. грн. (101,8%).

Глава правительства отметила, что в мае на 166,5 млн. грн. (18%) уменьшилась задолженность по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях. Кроме того, по ее словам, предприятиям 100-процентно возмещен налог на добавленную стоимость.

«Все это - результаты работы по выполнению антикризисной программы», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Общество

Долг по зарплате на активных предприятиях сократился на 166,5 млн.грн.

Задолженность по выплатам зарплат на экономически активных предприятиях в Украине в мае сократилась на 166,5 млн. грн., что составляет почти 18% общей задолженности.

Об этом сегодня на заседании Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом сумму существующей на сегодняшний день задолженности она не назвала.

27 мая министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА со ссылкой на данные Госкомстата сообщила, что общая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2009 года составляла 1 млрд. 404 млн. 600 тыс. грн., что на 18,5% меньше, чем на 1 апреля этого года.

При этом задолженность на экономически активных предприятиях на 1 мая составляла 935 млн. 900 тыс. грн., что на 26% меньше, чем на 1 апреля.

ТЭК

Украина до 7 июня перечислит деньги за российский газ

Украина до 7 июня завершит перечисление денег за потребленный российский газ.

Jб этом сегодня журналистам в Кабинете министров сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Еще осталось около 500 млн. дол., насколько мне известно. У нас еще до 7 числа есть время», - сказал Ю.ПРОДАН.

Министр подчеркнул, что, начиная с 1 января 2009 года, Украина всегда своевременно платит России за потребленный природный газ.

«Я думаю, что эта традиция будет продолжена и в дальнейшем», - сказал Ю.ПРОДАН.

Ранее Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что у России есть сомнения относительно возможностей Украины расплачиваться за поставленный газ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН направил письмо в Международный валютный фонд (МВФ), в котором обращает внимание на необходимость дополнительной поддержки Украины, чтобы не сорвать поставки газа для бесперебойной работы газопроводов в осенне-зимний период. В частности, в своем письме российский премьер заявил о готовности России участвовать в размещении облигаций на сумму 10 млрд. долл.

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на приватизационный конкурс с открытым предложением цены 46% акций ОАО «Черкассыоблэнерго».

Об этом речь идет в утвержденном приказом Фонда госимущества от 29 мая т.г. помесячном приватизационном плане-графике на II-IV кварталы 2009 года.

Пакет акций планируется выставить на приватизацию в ноябре ткущего года.

Кабмин не намерен вводить госрегулирование цен на бензин

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН опровергает информацию о намерении правительства ввести государственное регулирование цен на рынке нефтепродуктов.

Об этом министр сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Нет никаких проектов постановлений, которые бы готовило Минтопэнерго относительно установления цены на топливо. Сегодня цена формируется на рыночных принципах», - сказал Ю.ПРОДАН.

Эксперты прогнозируют рост цен на бензин

По итогам мониторинга цен на внешнем и внутреннем рынках нефтепродуктов в мае текущего года консалтинговая группа «А-95» прогнозирует дальнейшее повышение цен на украинских АЗС.

Прогноз основан на существенном отставании темпов роста розничных цен по сравнению с внешним рынком, который полностью определяет стоимость нефтепродуктов в Украине.

Темпы роста стоимости бензина А-95 на АЗС отстают от темпов оптового рынка почти в 7 раз и еще более значительно – от динамики европейского рынка. Однако наиболее показательным является поведение розничных цен на дизельное топливо, которое на фоне роста мировых цен на дизтопливо почти на 20% в украинской розничной сети подешевело.

«Причина таких необычных процессов – в избыточных запасах дизельного топлива, которые образовались в результате слишком оптимистичных ожиданий операторов рынка по поводу потребления энергоресурсов в период кризиса», – считает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

Так, по данным Госкомстата, на 1 мая т.г. запасы дизтоплива в Украине уступали прошлогодним на эту же дату на 3,59%, тогда как промышленное потребление в январе-апреле снизилось более чем на 23%, а розничные продажи дизтоплива – более чем на 10%.

Учитывая закономерности синхронизации цен мирового и внутреннего рынков на протяжении последних лет, эксперты группы «А-95» прогнозируют средние розничные цены на бензин А-95 в июне на уровне 6,50 грн./л с пропорциональным ростом других марок бензина.

Транспорт

Рынок сбыта Ан-148 в первые 5 лет может составить 5 млрд. долл.

Рынок сбыта для самолетов Ан-148 в первые пять лет может составить 5 млрд. долларов.

Об этом сегодня, открывая заседание правительства, сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня мы уже имеем запросы выдавать этот самолет на мировые рынки, и первые запросы, которые можно реализовать на протяжении первых пяти лет, могут дать около пяти миллиардов долларов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что запуск первого Ан-148 является событием мирового масштаба. «Это действительно украинский прорыв», - сказала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2009 года самолет Ан-148-100В осуществил первый пассажирский рейс по маршруту Киев-Харьков-Киев.

АПК

Украина экспортировала 23 млн. тонн зерна

Экспорт зерна с начала маркетингового года, согласно майским показателям, составил 23 млн. тонн, что в 6,2 раза больше показателя за весь прошлый маркетинговый год.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Это говорит о том, что действительно идет успешно экспорт зерна, успешно работает аграрная отрасль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что впервые с 1991 года в январе-мае 2009 года из Аграрного фонда на закупку продовольственного зерна было выделено 1,7 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по расчетам Минагрополитики, в текущем году экспорт зерновых может составить около 25 млн. тонн.

Урожай зерновых сократится до 42-43 млн. тонн

Министерство аграрной политики Украины на основе анализа влияния апрельских заморозков на посевы снижает свой прогноз урожая зерновых до 42-43 млн. тонн.

Об этом сообщил журналистам сегодня на брифинге министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Безусловно, мы с региональными органами аграрного сектора, с наукой уже просчитали все возможные убытки, и на сегодняшний день мы можем ориентироваться на цифру 42-43 млн. тонн зерна… Это в некоторой степени уменьшение последнего нашего прогноза», – сказал Ю.МЕЛЬНИК. При этом он не уточнил возможный размер убытка в денежном выражении.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, учитывая то, что работа по сокращению убытков вследствие заморозков продолжается, данный прогноз не является окончательным.

Оценивая экспертные выводы международных агентств, которые, в частности, прогнозируют объем урожая в Украине в размере до 39 млн. тонн, Ю.МЕЛЬНИК сказал: «Уважаемые коллеги, все это аналитические расчеты, которые, безусловно, из месяца в месяц корректируются».

Министр напомнил, что прошлогодние прогнозы некоторых агентств относительно урожая зерновых в Украине в объеме 39 млн. тонн (майский прогноз 2008 года) оказались ошибочными, поскольку в действительности урожай прошлого года составил 53 млн. тонн.

Кабмин утвердил программы развития сельхозкооперативов до 2015 г.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил государственную целевую программу по развитию и созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, а также Государственную целевую программу по созданию оптовых рынков для продажи сельскохозяйственной продукции до 2015 года.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его информации, программой предусматривается до 2015 года для развития и создания сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов выделить 6,5 млрд. грн., в 2009 году из Стабилизационного фонда – 90 млн. грн.

При этом Ю.МЕЛЬНИК не уточнил сумму, которую планируется выделить до 2015 года на создание оптовых рынков, подчеркнув, что на несколько лет объем финансирования составит 1,2 млрд. грн.

На реализацию программы в 2009 году, по словам Ю.МЕЛЬНИКА, будут выделяться средства из 800 млн. грн. Стабилизационного фонда, выделенных на удешевление кредитов для сельхозпроизводителей.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара не изменился по сравнению с 2 июня. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,55-7,63 грн./долл., по продаже – 7,64-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках немного повысился, по сравнению с 2 июня, и составляет 10,71 грн./евро, продажи – повысился на 0,7% - до 10,94 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,8201 грн./евро, по продаже – в пределах 10,75-11,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня незначительно повысился, по сравнению с 2 июня, и составляет в среднем 0,2323 грн./рубль, продажи – повысился на 0,8% - до 0,2529 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,247 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,77 грн./евро, что на 0,7% дороже, чем вчера, продажи – 10,95 грн./евро, что на 0,8% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,9%, по сравнению с 2 июня, и составляет в среднем 0,2322 грн./рубль, продажи – также на 0,9% - до 0,2556 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 3 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6115, к евро – 10,837254, к российскому рублю – 0,24767.