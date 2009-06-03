Astrum: коалиция между БЮТ и ПР просуществует очень недолго

Если коалиция между Блоком Юлии Тимошенко (БЮТ) и Партией регионов (ПР) будет создана, она может просуществовать еще меньше, чем предыдущие «оранжевые».

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «слабая способность к компромиссам по-прежнему остается основной чертой украинской политики». Соглашения, заключенные до 2024 года (согласно озвученной информации, в договоренностях БЮТ и ПР зафиксировано сотрудничество этих политических сил до этой даты) или даже до 2014 года (предположительная согласованная сторонами дата следующих парламентских выборов), в Украине являются заведомо нереальними, прогнозирует экономист.

При этом, считает А.БЛИНОВ, в данной коалиции будет соседствовать множество влиятельных и амбициозных игроков как в политической, так и экономической сферах. «Тогда как раздел политических должностей между двумя силами представляется весьма вероятным (хотя и это наверняка станет полем для конфликтов), договоренности о распределении сфер влияния в таких ключевых сферах, как энергетика, приватизация, управление государственными компаниями, а также по специфическим отраслевым вопросам бюджетной и регуляторной политики - это бомба с часовым механизмом, заложенная под коалицию с самого момента ее создания», - полагает экономист.

По его мнению, ни БЮТ, ни ПР не являются монолитными структурами, они включают в себя множество политических и экономических групп, между которыми уже существуют очаги конфронтации. «Когда представители этих групп почувствуют, что их интересы ущемляются широким соглашением, они быстро образуют новые оппозиционные силы, заполнив вакантное место, оставленное БЮТ (который сегодня находится в оппозиции к Президенту) и Партией регионов», - считает А.БЛИНОВ.