Ющенко: союз ПР и БЮТ приведет к узурпации власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что союз Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко не сможет долго просуществовать и приведет к узурпации власти в Украине.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Комментируя намерение создать коалицию этих двух политических сил, В.ЮЩЕНКО отметил, что методы, которыми она создается, свидетельствуют, что речь идет не о добрых делах, не о том, как принести стабильность и спокойствие стране.

“Речь идет, как разделить страну до 2015-го, а затем в 2020 году на двух, я бы даже сказал, на две политических силы, на двух игроков, на двух человек, которые могут через манипуляции, через соответствующие привилегии, которые они приобретают по сути, похоронить национальную демократию, по сути похоронить европейский выбор, и все, что с этим связано”, - сказал Президент.

По его словам, сейчас происходят попытки серьезной ревизии власти. “Потому что, по сути, то, что сегодня предлагается, это вторая серия того, что было сделано в 2004 году с изменениями в Конституцию, когда практически страна начала двигаться к серьезной возможности узурпации власти несколькими людьми, или даже и одного человека. Хотя сначала это воспринимается как игра на двоих”, - сказал В.ЮЩЕНКО и выразил убеждение, что “эта игра на двоих долго не продержится, это будет узурпация и второй развал для Украины”.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО в этом же интервью также отметил, что сегодня можно говорить о попытке государственного переворота: “Я пробую сейчас подбирать слова, но речь идет о государственном перевороте. И единственный способ, который это может остановить, и единственное, чего боятся авторы такой «модернизации» Украины, это самого избирателя”.

Он подчеркнул, что и БЮТ, и Партия регионов получили свои мандаты от людей. “Три года тому назад им саги пели и считали, что это спасители. Теперь мы приходим к ситуации, когда становимся перед серьезной угрозой – или мы будем демократической страной, или сегодня тихой сапой без апелляций к избирателю будут пересмотрены все процедуры формирования строя и власти”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что сегодня нужно делать все зависящее от каждого человека, в том числе Президента, чтобы не допустить такого развития событий. “Не нужно быть наивным. Я откровенно хочу сказать - все, что зависит от Президента, Президент свою дорогу пройдет. Выборов Президента в парламенте не будет. Я все сделаю, чтобы этого не было. И я хочу достаточно убедительно этот сигнал дать людям. Для меня это тест, что эта страна остается демократической и европейской, или мы все становимся участниками ползучей деспотии, которая забирает свободу, европейский выбор и украинскую демократию”, - сказал он.

Он заявил, что будет делать все от него зависящее: “начиная от обращения к народу, заканчивая проведением всенародного референдума, причем при любой погоде я обращусь к 47 миллионам украинцев, мы должны дать ответ на дерзость, которую предлагают небожители от политики о выборах Президента в парламенте, об изменениях в Конституцию, которые приведут к серьезным, в том числе и гражданским конфликтам. Я этого не хочу. Я свою задачу как Президент выполню. И вам не будет стыдно за Президента”.

Подробнее о позиции Президента по поводу намерений создать широкую коалицию для внесения изменений в Конституцию читайте в полной версии интервью, размещенном на сайте УНИАН.