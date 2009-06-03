Утверждена программа формирования позитивного имиджа Украины

Кабинет министров Украины сегодня на заседании утвердил государственную целевую программу формирования позитивного международного имиджа Украины на период до 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО (назначеннный указом Президента послом в Китае – УНИАН).

«Программа утверждена, но пока без финансирования. Она будет реализовываться при условии наличия необходимых средств», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Заместитель министра сообщил, что МИД предлагал утвердить финансирование этой программы на уровне 230 млн. грн. в течение трех лет.

Ю.КОСТЕНКО уточнил, что выделение средств на реализацию программы в 2010 и 2011 годах будет рассматриваться во время подготовки проекта Государственного бюджета на соответствующие годы.