В среднем 90 гривень за пачку: к 2025 году в Украине значительно подорожают сигареты

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины относительно повышения стоимости акцизов на табачные изделия. Законопроект № 6776-д поддержали 252 народных депутата.

Проект предусматривает поэтапное повышение к 2025 году табачного акциза до европейского уровня. Таким образом, в 2018 году стоимость сигарет вырастет на 11,2% и дополнительно на 16,7%. В общем, с учетом предыдущей индексации, табачные изделия подорожают на 29,7%, пишет "Gazeta.ua".

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"Сейчас пачка сигарет стоит в среднем 23-24 гривни. Со следующего года ожидается повышение стоимости в среднем на 6 гривен - до 30 гривен. Будут как дорогие сигареты в премиум-сегменте, так и дешевле", - рассказал руководитель Украинского центра контроля за табаком общественной организации "Жизнь" Андрей Скипальский.

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К 2024 году ставки будут увеличиваться на 20% ежегодно.

"2025 в случае стабильного курса евро на уровне 31 гривни, пачка сигарет будет стоить в среднем 90 гривен", - говорят специалисты.

К 2025 году ставки акциза на табачные изделия в Украине постепенно вырастут до минимального европейского уровня - 90 евро за тысячу сигарет. На сегодня минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро за тысячу штук.

Повышение стоимости акцизов на табачные изделия будет способствовать наполнению государственного бюджета. Также станет эффективным средством борьбы с курением.