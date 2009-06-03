Кабмин утвердил соглашение с Марокко о безвизовых поездках

Кабинет министров сегодня на заседании утвердил межправительственное соглашение с Марокко о взаимных безвизовых поездках граждан по дипломатическим, служебным и специальным паспортам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО (назначенный указом Президента послом в Китае – УНИАН).

«После того, как правительство утвердило это соглашение, мы информируем марокканскую сторону о выполнении этой процедуры, и после этого соглашение вступает в силу», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Он напомнил, что Украина и Марокко подписали межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан по дипломатическим, служебным и специальным паспортам 22 сентября 2008 года.