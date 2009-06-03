Комитет ВР рекомендует уволить Еханурова

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует парламенту принять постановление об освобождении Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины (проект постановления внесен народными депутатами от БЮТ Валерием ПИСАРЕНКО и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель комитета Анатолий ГРИЦЕНКО по результатам заседания, состоявшегося сегодня.

А.ГРИЦЕНКО проинформировал, что это решение поддержали 11 из 12-ти членов комитета, один народный депутат воздержался.

Он также отметил, что члены профильного комитета заслушали информацию представителя Главного контрольно-ревизионного управления, касающуюся выявленных в Министерстве обороны злоупотреблений.

В то же время, А.ГРИЦЕНКО отметил, что оценка ущерба, нанесенного государству в результате коррупции в военном ведомстве, не является делом Верховной Рады, а этим должны заниматься правоохранительные органы, в частности, Генеральная прокуратура.

В связи с этим А.ГРИЦЕНКО отметил, что главным аргументом для увольнения министра обороны является не обвинение со стороны ГлавКРУ, а нарушение лично Ю.ЕХАНУРОВЫМ законов Украины.

«Впервые за годы Независимости министр обороны не выполнил закон Украины о численности Вооруженных Сил», - сказал он, уточнив, что в соответствии с решением ВР по состоянию на 31 декабря 2008 года численность ВСУ должна была составлять 191 тыс. личного состава, но на сегодняшний день насчитывает 199 тысяч человек.

«Это демонстративное невыполнение закона. Это не тот вопрос, который министр обороны забыл», - считает председатель профильного парламентского комитета.

Вторым нарушением законодательства, по мнению А.ГРИЦЕНКО, является то, что министр обороны не имел права принимать решение об отчуждении военного имущества, в частности, земель, что было запрещено специальным правительственным постановлением.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что приведенные в связи с этим со стороны Минобороны замечания и объяснения членов комитета не удовлетворили. «Будем ждать решения Генпрокуратуры», - добавил он.

Сегодня же вопрос об отставке Ю.ЕХАНУРОВА рассматривался на заседании Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Согласно информации одного из участников заседания, из 6 народных депутатов, которые присутствовали на заседании, за отставку министра обороны проголосовало 5 членов комитета (4 – от БЮТ и 1 – от КПУ), а председатель этого комитета Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (фракция НУ-НС) – воздержался. В то же время, по оценке собеседника агентства, отмеченное решение не может считаться правомочным, ведь для его принятия не было кворума, который составляет 7 участников заседания.