Курс НБУ на 04.06.09

Официальный курс НБУ на 04.06.09100 USD США – 761.0000 (3 июня – 761.1500) 100 EUR – 1081.1527 (3 июня – 1083.7254) 10 RUR – 2.4940 (3 июня – 2.4767) Учетные курсы банковских металлов на 04.06.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-74501.90 (3 июня-74097.95) 961 XAG 10 Серебро-1215.32 (3 июня-1188.92) 962 XPT 10 Платина-94896.70 (3 июня-92023.04) 964XPD10 Палладий-19101.10(3 июня-18115.37)

Официальный курс НБУ на 04.06.09 100 USD США – 761.0000 (3 июня – 761.1500) 100 EUR – 1081.1527 (3 июня – 1083.7254) 10 RUR – 2.4940 (3 июня – 2.4767) Учетные курсы банковских металлов на 04.06.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-74501.90 (3 июня-74097.95) 961 XAG 10 Серебро-1215.32 (3 июня-1188.92) 962 XPT 10 Платина-94896.70 (3 июня-92023.04) 964XPD10 Палладий-19101.10(3 июня-18115.37)

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