ГЛАВНОЕ на 3 июня (вечер)

Новости ТЭК

Кабинет Министров Украины утвердил баланс природного газа на 2009 год в размере 80,724 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

В частности, согласно документу, объем газа собственной добычи составляет 20,613 млрд. куб. м, импортного газа – 33 млрд. куб. м, газа, отобранного из подземных газовых хранилищ, – 27,111 млрд. куб. м.

Кабинет министров Украины разрешил шести химическим предприятиям в 2009 году закупать газ у нерезидентов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

В частности, такое разрешение дано предприятиям: ОАО «Азот» (г. Черкассы), «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.), «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск), «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол».

Объясняя необходимость такого решения, В.НОВИЦКИЙ отметил: «По сути, речь идет о том, чтобы спасти на этот период, когда низкие цены на продукцию, эти предприятия и дать им возможность работать напрямую с поставщиками газа».

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что в случае неоплаты Украиной российского газа его транзит в Европу может быть остановлен в июне – начале июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Хельсинки.

«Хочу обратить внимание, что без закачки в подземные хранилища Украина выжить не может и вынуждена будет отбирать газ из экспортной трубы. Ее за это даже винить нельзя», - сказал В.ПУТИН.

«Я нашим европейским партнерам обратил на это внимание и просил их не оставлять нас один на один с этим вопросом – мы заранее предупреждаем о том, что такой конфликт может возникнуть. Это может привести в конце июня – в начале июля к полной остановке нашего транзита в Европу», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его словам, на сегодняшний день Украине необходимо решить две задачи: оплачивать газ за текущее потребление и заплатить за закачку газа в подземные хранилища, без чего в осенне-зимний период украинская экономика существовать не может.

В.ПУТИН отметил, что ежемесячное потребление Украиной газа стоит около 200 млн. долларов, и за это украинская сторона рассчитывается. В то же время он подчеркнул, что стоимость ежемесячной закачки в подземные хранилища газа стоит примерно 500 млн. долларов и в целом до октября это составляет 5 млрд. долларов.

«В этой части есть большие проблемы – мы предлагали эти проблемы вместе с Евросоюзом решать. Все наши обращения в Комиссию Европейских сообществ успеха не имели. Ответ один: для Украины у нас денег нет», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он напомнил, что согласно подписаным контрактам, в случае неоплаты вовремя поставленного объема газа «Газпром» имеет право требовать предоплату.

«Как только предоплаты не будет – не будет газа. «Газпром» будет поставлять только такой объем, который будет предоплачен», - сказал В.ПУТИН.

Он также отметил, что в условиях «жесткого экономического кризиса» никто в России не злорадствует по поводу тяжелой ситуации в экономике Украины, но и платить за это также не намерены.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил вице-премьер-министру РФ Игорю СЕЧИНУ активизировать переговоры с украинской стороной и Европейским Союзом по вопросам оплаты российского газа, идущего транзитом европейским потребителям через территорию Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в очередной раз заявляет, что РФ перейдет на 100% предоплату в случае срыва сроков оплаты Украиной российского газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал сегодня на встрече с вице-премьер-министром России Игорем СЕЧИНЫМ.

«Это не проблема России, это проблема Украины. Украина должна платить в соответствии с тем договором, который заключён. Нравится он кому-то или нет, для нас абсолютно безразлично, какую позицию занимают сейчас наши коллеги. Они подписали договор, они должны его исполнять. Если этот договор не будет исполняться, мы вынуждены будем ввести санкционный режим. Он заключается в переходе на 100-процентную предоплату будущих поставок», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он считает, что это нормальная коммерческая практика отношений между двумя компаниями.

При этом Д.МЕДВЕДЕВ заметил, что правительство РФ должен предпринять все необходимые усилия для того, чтобы минимизировать эти негативные последствия, для того чтобы по возможности помочь Украине как государству, которое сегодня испытывает очень существенные денежные затруднения.

«Газпром» заплатил аванс за транзит газа через территорию Украины в сумме 2,15 млрд. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом заместитель председателя Правительства РФ Игорь СЕЧИН сказал на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Я должен доложить, что «Газпром» к настоящему времени уже проавансировал оплату за транзит газа через территорию Украины в объёме примерно 2 млрд. 150 млн. долл. И этого объёма достаточно для обеспечения нашего транзита в Европу до февраля 2010 года включительно», - сказал И.СЕЧИН.

В тоже время он отметил, что позиция Президента Украины, который заявляет о недопустимости авансирования оплаты за транзит газа в перспективе, а также ситуация неопределённости, созданная подписанием декларации Украина-ЕС о сотрудничестве в газообеспечении Европы, создают высокие риски для «Газпрома», так как эта декларация предусматривает изменение системы оплаты за транзит газа.

«Она предусматривает изменение системы управления газотранспортной системы Украины. И в этой ситуации «Газпром», конечно, не может односторонним порядком финансировать своих партнёров в Украине в этих целях», - сказал он.

Финансовый рынок

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в мае 2009 года увеличились на 13% или 3,297 млрд. долл. – до 27,791 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (купля и продажа в долларовом эквиваленте) за май составил 12 млрд. 101 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 215.7 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (купля и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам мая составил 2 млрд. 254,2 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 165,8 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 088,4 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 182,9 млн. долл. и на 29 мая составили 12 млрд. 122,4 млн. долл.

По данным НБУ, в апреле т.г. прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2008 года составлял 8,3%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 3,4 п.п.), так и укреплением номинального эффективного обменного курса гривни (на 4,9%). Последнее объясняется укреплением доллара США на международных рынках в первом квартале т.г.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае текущего года существенно не изменился и на 1 июня составил 4,579 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 1 июня т.г., в Реестр фонда включены 180 участников и 4 временных участника.

На сегодня фонд осуществляет выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам следующих ликвидируемых финучреждений: Европейского банка развития и сбережений, "Киевского универсального банка".

На сегодняшнем специальном аукционе Национальный банк Украины (НБУ) продал 2,153 млн. долл. США по курсу 7,63 грн./долл. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 22 банка.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту остались на текущем уровне.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 7,6080/7,6280 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6125/7,6225 грн./долл. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,6110/7,6185 грн./долл.

В 11:30 Национальный банк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH 7,63 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2485/0,2498 грн./рубль, к 12:00 цены снизились – 0,2483/0,2491 грн./рубль. К закрытию торгов достигли уровня 0,2480/0,2487 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,65 рублей за доллар (+0,0499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4270/1,4272 долл./евро, а к 12:00 упали – 1,4210/1,4212 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8520/10,8880 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8230/10,8425 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8260/10,8520 грн./евро.

По данным Нацбанка, сегодня на межбанке средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 7,6091/7,6153 грн./долл. Всего было куплено 139,12 млн. долл., продано – 171,842 млн. долл.

Средневзвешенный курс евро по итогам торгов на межбанке сегодня составил 10,8474/10,8779 грн./евро. Всего было куплено 24,063 млн. евро, продано – 30,695 млн. евро.

Средневзвешенный курс рубля по итогам торгов на межбанке сегодня составил 0,247/0,248 грн./рубль. Всего было куплено 540,275 млн. рублей, продано – 401,323 млн. рублей.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 июня НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 761.0000 (на 3 июня – 761.1500)

100 EUR – 1081.1527 (на 3 июня – 1083.7254)

10 RUR – 2.4940 (на 3 июня – 2.4767)

Рынок ценных бумаг

Доминирование Национального банка Украины в процессе выкупа облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является наибольшим риском для стабильности гривни.

Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил в интервью УНИАН.

«Сегодня правительству никто не одолжил с рынка. Сегодня может одолжить только станок… Если бюджет не будет пересмотрен, если не будут пересмотрены финансовые возможности покрытия его дефицита и будет ориентация лишь на внутреннее заимствование, где основным игроком является Национальный банк, – это риск. Это самый большой риск для гривни», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что если на начало года Национальный банк в своем портфеле почти не имел государственных ценных бумаг, то на сегодняшний день 64% ценных бумаг правительства находятся в портфеле Нацбанка. «Если дальше продолжать эту политику и выполнять госбюджет за счет станка, тогда ответ, 20% инфляции или какая-то другая цифра, формировать можно достаточно определенно», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По данным Нацбанка, сегодня в обороте находятся ОВГЗ на сумму 38,467 млрд. грн., из них 23,885 млрд. грн. – в портфеле НБУ.

Кабинет министров Украины освободил Анатолия БАЛЮКА от должности председателя Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

Он уточнил, что увольнение произошло согласно заявлению А.БАЛЮКА об отставке. Другим распоряжением Кабмин назначил на эту должность Сергея ПЕТРАШКО.

Новости транспорта и связи

Антимонопольный комитет Украины остановил свое решение о признании операторов мобильной связи монополистами на рынке интерконнекта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как отмечается в сообщении, комитет начал дело о пересмотре своего решения от 25 мая 2009 года, которым все операторы мобильной связи и «Укртелеком» были признаны монополистами на рынке завершения телефонных соединений.

По данным АМК, основанием для этого стали соответствующие ходатайства ЗАО «Украинская мобильная связь» и ЗАО «Киевстар Дж. Ес. Эм.», которые поступили в комитет 2 июня 2009 года.

По данным пресс-службы, на специальном заседании по этому поводу АМК «решил удовлетворить ходатайство операторов, остановив действие своего предыдущего распоряжения».

Окончательное решение по указанному делу будет принято по результатам соответствующего исследования, которое проведет АМК.

Социальная политика

Украина и Европейский Союз договорились о начале работы миссий экспертов ЕС с целью анализа подготовки Украины к отмене визового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании Тройки ЕС-Украина на уровне министров юстиции и внутренних дел в Люксембурге.

Согласно решению, выездные миссии экспертов ЕС во время посещения Украины будут проводить детальный анализ ситуации в сфере безопасности документов, борьбы с нелегальной миграцией, безопасности и правопорядка и тому подобное. По результатам работы экспертов будут выработаны рекомендации по методологии дальнейшего процесса определения условий введения безвизового режима поездок граждан Украины в страны-члены ЕС.

Таким образом диалог о безвизовом режиме выходит на новый, “операционный” уровень.

В ходе сегодняшнего заседания украинская сторона также проинформировала коллег из стран ЕС о мерах, которые будут приняты для быстрейшего выполнения необходимых для безвизового режима шагов, в частности, активизации обустройства государственной границы Украины, осуществление глубоких реформ системы органов внутренних дел, создание единого Государственного иммиграционного органа.

Украина заявляет о необходимости привлечения ее к европейской системе предупреждения нелегальной миграции и о необходимости внедрения региональных программ возвращения нелегальных мигрантов в государства происхождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом было заявлено в ходе заседания министров юстиции и внутренних дел в формате Украина-Тройка ЕС, которое проходит сегодня в Люксембурге.

В частности, руководитель делегации, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК проинформировал европейскую сторону о том, что ежегодно органы Государственной пограничной службы выявляют около 30 тысяч незаконных мигрантов. В частности, на протяжении прошлого года 3257 чел. были задержаны за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы, 1530 чел. – за нарушение правил пребывания в Украине, 29401 иностранцу – потенциальному незаконному мигранту - было отказано в пропуске через государственную границу. Кроме того, Госпогранслужбой было принято решение о выдворении 3618 иностранцев-правонарушителей, в том числе 713 чел. из стран миграционного риска.

Эти данные, по мнению Н.ОНИЩУКА, свидетельствуют о необходимости углубления развития системы эффективного и всестороннего управления общими границами.

Украинская сторона также отметила важность введения совместного погранично-таможенного контроля в пунктах пропуска через общие границы Украины и стран Европейского Союза.

В ходе заседания Украина проинформировала европейскую сторону об осуществленных украинской стороной шагах по усовершенствования национального законодательства в сфере миграции и убежища, а также решении вопроса о развитии инфраструктуры для содержания нелегальных мигрантов.

Европейскую сторону также проинформировали о мерах, которые принимаются Украиной с целью обеспечения надлежащего выполнения Соглашения между Украиной и Европейским Содружеством о реадмиссии, в частности, о создании новых пунктов временного содержания.

Также, в ходе заседания ЕС был проинформирован о шагах, принятых украинской стороной с целью совершенствования институционного обеспечения миграционной политики.

Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил Стратегию упорядочения системы предоставления льгот отдельным категориям граждан на период до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня журналистам.

«Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый – 2009-2010 годы – это законодательная работа и второй – 2011-2012 годы – постепенное предоставление таких льгот при учете доходов граждан», - сказала она.

Министр подчеркнула, что основной целью стратегии является достижение адресности предоставления льгот.

При этом Л.ЛЕНИСОВА подчеркнула, что действующий порядок по предоставлению льгот за особенные заслуги перед Родиной предлагается сохранить, а все остальные льготы, в частности по поддержки семей, будут предоставляться с учетом доходов граждан.

В то же время министр не конкретизировала, каким образом планируется усовершенствовать систему предоставления профессиональных льгот.

«Профессиональные льготы – это дополнительная гарантия, чтобы люди работали в этой профессии. Безусловно, если эти профессиональные льготы отменять, то только параллельно с повышением доходов граждан, которые работают в этих профессиях», - подчеркнула она.

Л.ДЕНИСОВА сообщила, что в настоящее время на получение социальных льгот может претендовать 26 млн. граждан Украины, однако, пользуются такими льготами около 13 млн. человек.

Информация для киевлян

С 15 по 29 июня будут проводиться испытания тепловых сетей частично в Днепровском, Деснянском, Оболонском и Подольском районах.

Об этом информирует пресс-служба АК “Киевэнерго”.

Как отмечают в компании, испытательные работы будут проводить на теплосетях, в частности, жилого массива Куликово поле, Лесного, Комсомольского, Троещины, Вигуровщины, Оболони, Минского, Воскресенки, Радужного, Кибальчича, Левобережного (частично), Никольской Слободки, Виноградаря.

Снабжение горячей воды будет прекращено с 18.00 14 июня.

Как уточняют в “Киевэнерго”, испытательные зоны тепловых сетей размещены в границах:

- в Оболонском районе - улиц Вышгородской, Резервной, Полупанова, Полярной, Вербовой, Дегтяренко, Богатырской, Московского проспекта, проспекта Героев Сталинграда, улиц Озерной, Северной, Приречной, Закревского, Пуховской, проспекта Ватутина;

- в Деснянском - проспекта Ватутина, улиц Бальзака, Радунской, Милославской, Закревского, Крайней, Мелиоративной, Миропольской, Братиславской, Волкова, Лесного проспекта, улиц Маршала Жукова, Киото, Красногвардейской, Мурманской, Магнитогорской, Попудренко (частично), переулков Красногвардейского и Магнитогорского;

- в Днепровском - проспекта Ватутина, улиц Братиславской, Стальского, Курнатовского, Красногвардейской, Усенко (частично), Попудренко (частично), Никольско-Слободской, Челябинской (частично), Мильчакова, Луначарского, Андрея Малышко, проспектов Броварского, Освободителей, бульвара Перова, улиц Радужной, Вершигоры;

- в Подольском районе - проспекта Радянской Украины, Межевого переулка, улиц Червонопольской, Западинской, Мостицкой, Новомостицкой, проспекта Правды.

В случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем будут дополнительно поставлены в известность жилищно-эксплуатационные организации.

Новый Генеральный план развития столицы будет разработан до конца 2010 года.

Об этом в интервью столичной муниципальной газете «Хрещатик» сообщил начальник Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

По его словам, концепцию Генплана на рассмотрение Киевсовета вынесут в декабре следующего года.

«Мы определили заказчика - Главное управление градостроения и архитектуры. Проведен тендер и на генподрядную организацию - коммунальная организация “Центр градостроения и архитектуры”. Уже разработана программа - задачу разработки Генерального плана. Кроме того, мы хотим подробнее разработать инвестиционный раздел, чего нет в государственных строительных нормах. Фактически завершен сбор выходных данных. В настоящее время ожидаем данные земельного кадастра для того, чтобы составить опорный план. Его планируем завершить в сентябре”, - сказал он.

С.БРОНЕВИЦКИЙ также отметил, что среди столичных перспективных территорий для развития - кварталы пятиэтажек на Нивках, в Соломенском районе, на левом берегу Киева. “Кроме того, в городе достаточно много территорий, занятых промышленными предприятиями. На сегодняшний день они работают неэффективно или не в полную силу, или их используют не по целевому назначению. Поэтому, учитывая то, что Киев нуждается в новых территориях под строительство и жилья, и помещений социально-культурной сферы, эти промышленные территории целесообразно рассматривать как перспективные под застройку с другим целевым назначением. Потому в новом Генеральном плане мы это будем учитывать”, - подытожил он.

Международные новости

ВВП зоны обращения единой европейской валюты в I квартале 2009 г., по уточненным данным, упал на 2,5%, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков, сообщает k2kapital.

В 27 государствах - членах Евросоюза падение ВВП в I квартале 2009 г. по отношению к предыдущему кварталу составило 2,4%.

В годовом исчислении показатель упал на 4,8% и 4,5% в зоне евро и в 27 странах ЕС соответственно. Такую информацию опубликовало сегодня европейское статистическое бюро Eurostat.

Падение ВВП в еврозоне в месячном исчислении стало рекордным с момента начала проведения статистических измерений показателя (с 1995г.).

В апреле 2009 года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность вырос в еврозоне до 9,2% против 8,9% в марте 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) в апреле также вырос и составлял 8,6% против 8,4% в марте-2009.

В апреле 2009 года самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (3,0%) и Австрии (4,2%).

Самый высокий уровень безработицы в апреле-2009 наблюдался в Испании (18,1%), Латвии (17,4%) и Литве (16,8%).

По данным Евростата, в целом в феврале не имели работы 14,579 млн. чел. в еврозоне и 20,825 млн. – в ЕС-27.

В апреле 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,3%, в ЕС-27 – 6,8%.

Dow Jones совместно с Федерацией Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) запустит в пятницу, 5 июня, индексы Dow Jones FEAS. Впервые индексы создаются для оценки деятельности компаний во всем Евро-Азиатском регионе, сообщили в среду в пресс-службе компании. Три из вводимых индексов являются составными, а два – региональными.

Составной Индекс Dow Jones FEAS в настоящее время включает в себя акции 10 стран из 32 государств-членов Федерации. Это биржи Абу-Даби, Аммана, Бахрейна, Белграда, Болгарии, Стамбула, Карачи, Македонии, Маската и Загреба.

Ближневосточный/Кавказский Индекс Dow Jones FEAS включает акции бирж Абу-Даби, Бахрейна, Аммана и Маската.

Юго-Восточный Европейский Индекс Dow Jones FEAS определяет эффективность компаний, представленных на биржах Болгарии, Загреба, Македонии, Белграда и Стамбула.

«FEAS содействует развитию новых фондовых бирж в евро-азиатском регионе, способствует прозрачным рыночным условиям и росту торгов», – заявил президент компании Dow Jones Майкл Петронелла, переадет ИТАР-ТАСС.

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(УНИАН)