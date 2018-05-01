Баланс недели: страна с бюджетом и новыми налогами, Prozorro – под ударом, а земля - под мораторием

Украина входит в Новый год с новым бюджетом. Причем впервые за несколько последних лет основной финансовый документ страна получила не «под елочку», а намного раньше - 7 декабря.

«До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала!», - не без гордости написал на своей странице в Фейсбуке президент Петр Порошенко.

Документ был принят 273 голосами «за». По словам премьера Владимира Гройсмана, утвержденный бюджет позволит бизнесу и органам власти без сюрпризов и спешки планировать свои финансы и проекты на следующий год.

Кабинет министров обнародовал основные показатели госбюджета-2018.

Его доходная часть составила 913,6 млрд грн, расходная – 988,6 млрд грн, а дефицит, выросший до 81,8 млрд грн, едва вписывается в рамки 2,5% ВВП, предусмотренные в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Эксперты отмечают, что принятый госбюджет соответствует требованиям МВФ и в целом реалистичен. Но предупреждают, что некоторые популистские инициативы, которыми так любят злоупотреблять политики в преддверии выборов, и придумывание нереалистичных доходов для компенсации таких инициатив могут обернуться ростом инфляции, от чего пострадают как граждане, так и бизнес.

«Критериям МВФ бюджет отвечает – в первоначальном проекте дефицит был 2,4% ВВП, тогда как новый дефицит соответствует уровню 2,5%», - прокомментировал ситуацию УНИАН руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Бюджет предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, инфляцию - 9% и курс нацвалюты - 29,3 грн/долл. Также в бюджете заложен прогнозный уровень безработицы 9,1% и показатель государственного долга 60% ВВП.

Акцент в документе сделан на повышении социальных стандартов: минимальная зарплата с 1 января повысится до 3 732 грн, а прожиточный минимум - до 1 700 грн с последующим ростом с июля до 1 777 грн и с декабря - до 1853 грн.

«В проекте бюджета предусмотрена норма о корректировке минимальной заработной платы в зависимости от роста национальной экономики. Я надеюсь, что минимальная заработная плата будет увеличена», - сказал глава правительства Владимир Гройсман, подытоживая обсуждение госбюджета.

Он также отметил, что вопрос повышения минимальной заработной платы до уровня 4,1 тыс. - 4,2 тыс. грн будет рассматриваться по результатам первого квартала следующего года.

Дополнительные расходы в принятом законе – это субвенции местным бюджетам для оплаты льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг, объем которых вырос на 15,9 млрд грн – почти до 71 млрд грн. Однако и этой суммы может не хватить в случае значительного повышения в 2018 году тарифов на газ и отопление.

Также выросли субвенции местным бюджетам на медицину и социальную помощь населению – на 5,9 и 2 млрд грн, соответственно. Предусмотрена субвенция на развитие регионов в размере 5 млрд грн.

Растущие расходы предлагается компенсировать за счет увеличения поступлений прибыли и дивидендов госкомпаний, налога на прибыль предприятий, платы за пользование радиочастотным ресурсом, поступлений НДС с ввезенных в Украину товаров и прибыли Национального банка.

Кроме того, в отличие от первоначального варианта, принятый проект бюджета предполагает получение 4,7 млрд грн от конфискации имущества по решениям суда за коррупционные правонарушения.

По словам экспертов, в целом показатели сметы выглядят реалистично, а возможный недобор доходов в форме прибыли и дивидендов госкомпаний может быть компенсирован за счет более высокой инфляции.

По заверениям Министерства финансов, бюджет на 2018 год был расписан из расчета оценки потенциальных доходов и реальных возможностей экономики, а не расходов или пожеланий.

Между тем, эксперты отмечают обратное и считают, что некоторые расходы в бюджете можно назвать «капризами» депутатов, а не частью качественно разработанных, нужных государству и результативных для общества целевых бюджетных программ.

Принятием госбюджета президент Петр Порошенко уже успел похвастаться директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард в телефонном разговоре. Хотя, скорее всего, главной темой их беседы был не бюджет, а борьба с коррупцией. Все-таки напугала прогрессивное человечество попытка властей «убить» Национальное антикоррупционное бюро - главное достижение страны после Революции Достоинства.

Теперь глава государства должен обеспечить большую свободу НАБУ и содействовать появлению Антикоррупционного суда.

Налоги. Еще не все поняли, что приняли

За несколько часов до голосования за бюджет Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс. Причем законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» был роздан депутатам прямо накануне голосования, а многие правки внесли с голоса.

Представляя законопроект, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что ко второму чтению поступило 244 предложения, из них было учтено 178.

«Эти предложения касаются практически всех разделов Налогового кодекса и внесения изменений в другие законодательные акты Украины. Мы с привлечением широкого круга народных депутатов, экспертов и специалистов нескольких комитетов достаточно взвешенно отработали все предложения и учли 178 из них», - сообщила Южанина.

В конце концов, закон приняли, однако отнюдь не все депутаты осознали, за что проголосовали. Даже доктор экономических наук, аксакал украинской политики, народный депутат Виктор Пинзеник и тот, далеко не все понял.

«Трудно подобрать слова, чтобы охарактеризовать принятые вчера изменения в налоговом законодательстве. Эти нормы не так просто оценить потому, что для принятия решения проект, содержащий более 200 поправок, был роздан буквально перед голосованием, а некоторые нормы прошли «с колес», то есть с голоса. Поэтому много «сюрпризов» я смог обнаружить уже после голосования. И, видимо, не все», - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Среди налоговых новшеств Пинзеник подчеркнул, что разрешается ввоз нефтепродуктов и сжиженного газа с платой при таможенном оформлении филькиной грамотой, то есть векселями, установление налога на экспорт сои, рапса, подсолнечника, уменьшение в разы ставки налога на и так высокодоходную добычу украинского газа, установление дотационного режима на импорт оборудования с предоставлением права не платить 24 месяца НДС (возможно применение векселя).

«Особенно «радует» то, что норма эта одобрена сразу после дружного одобрения закона «Покупай украинское», - иронично отметил Пинзеник.

Среди других новшеств следует отметить освобождение от уплаты НДС и акциза при импорте электромобилей, право уменьшать налог на прибыль на сумму уплаченного акциза за дизтопливо для локомотивов и самосвалов.

Закон также предусматривает повышение ставки акцизного сбора на табачные изделия по графику: на 29,7% в 2018 году и далее на 20% ежегодно до 2025 года до достижения минимального стандарта ЕС - 90 евро за 1 тыс. штук.

Удар по Prozorro

«Убийство Prozorro» - именно так прокомментировал экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект под громким лозунгом «Покупай украинское, плати украинцам».

Этот документ предусматривает, что отечественные производители априори должны побеждать в тендерах, даже если их ценовое предложение будет на 25% или 43% дороже, чем у конкурентов - иностранных компаний.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк, представляя документ, отметил, что закон не убивает систему Prozorro, а значительно улучшает ее.

«Мы должны модернизировать систему Prozorro, чтобы она работала на украинцев и в интересах украинцев», - сказал он.

Законопроект уже вызвал шквал критики и негодования в правительстве. Первым в колокола начало бить Министерство экономического развития и торговли. Там сразу документ назвали «мегакоррупционной схемой».

«Тому, кто соберет 23 справки о признании товаров отечественными, предлагается переплатить до 43% от суммы тендера. Десятки миллиардов гривен предлагается направить избранным олигархам и бизнесменам. Аргументация примитивная - не надо нам немецкой техники на строительстве дорог, «Автодор» бросал асфальт в ямы лопатами в дождь - и пусть бросает дальше. Только денег мы им больше заплатим, чем немцам», - написал на своей странице в Фейсбуке заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Вот так принятием всего лишь одного закона фактически можно перечеркнуть одну из успешных реформ в сфере государственных закупок. Ведь ранее неоднократно подчеркивалось: благодаря Prozorro было сэкономлено около 35 млрд грн. А все потому, что подавать заявки на участие в тендерах могут как отечественные, так и зарубежные компании. Ключевым критерием победы является лучшее ценовое предложение. Хотя далеко не всегда это выдерживалось. К примеру, тендер «Укрзализныци» на закупку рельсовых креплений. Участвует три компании: «АТ Механика» и две родственные прокладки – «ВМ Трейдиг» и «Авангард-Гарде». Но тендер выигрывает фирма, предложившая самую высокую цену. И остановить этот беспредел система Prozorro так и не смогла. И Нефедов по этому поводу тоже не сильно возмущался.

Можно предположить, что ко второму чтению проект закона не допустят. Пропрезидентская фракция БПП после полученной оплеухи от МВФ и Всемирноого банка за попытку «убить» НАБУ, лезть на очередной рожон не захочет. Ведь, если верить тому же Нефедову, проект закона противоречит Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и договору со Всемирной торговой организацией. И это - очередной громкий скандал.

«Короче, полный позор. Вот, кто голосовал «за». Уважаемые депутаты, ну понятно, регионалы «за», но почему вы поддерживаете этот схематоз? ЕС уже направил официальное письмо, что это нарушение Соглашения об ассоциации, за которое мы стояли на Майдане!», - отметил замглавы Минэкономразвития.

Мораторий на продажу земли. Последний…

Чуда не случилось. В Украине в очередной раз (теперь уже десятый) продлен мораторий на продажу земли сельхозназначения - еще на год.

Земельная реформа должна была стать приоритетом в работе парламента и правительства в этом году – но так и не стала, несмотря на то, что запуск рынка сельскохозяйственных земель был ключевым условием предоставления следующего транша Международного валютного фонда. Уже в начале осени это условие, по просьбе Украины, отложили.

Но постоянно вешать лапшу на уши международным кредиторам не удастся. Тот же Всемирный банк рассчитывает, что именно в 2018 году будут завершены все подготовительные шаги и будет снят мораторий в 2018 году. В первую очередь, речь идет о завершении работы по созданию полноценного земельного кадастра.

Оказывается, вопреки заявлениям исполняющего обязанности министра аграрной политики Максима Мартынюка (а именно он до этого возглавлял Госгеокадастр), в Украине только половину данных о земле оцифровано.

«Послушайте, 25 лет занимались тем, чтобы создать земельный кадастр, и сумели сделать только больше половины. Ни о каком запуске рынка без того, что существует 100% оцифровка земельного кадастра, мы говорить не можем», - не так давно распекал министров президент Петр Порошенко. Теперь работу явно придется ускорить. Иначе – денег МВФ не видать как собственных ушей. И это при том, что уже в ближайшие годы Украине предстоит осуществить огромные выплаты по внешнему долгу. Сделать это, не надорвавшись, можно будет только при дальнейшем сотрудничестве с основными кредиторами и росте отечественной экономики.

Хотя эксперты и общество до сих пор дискутируют на счет отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что мораторий только создает теневой рынок земли и выгоден крупным агрохолдингам, которые в это время по низким ценам скупают у людей паи, а другие пугают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.

Вечная борьба с рейдерством

Рано или поздно, но мораторий на продажу земли в Украине будет отменен. В связи с этим уже развернулась настоящая война за ценнейший государственный актив – землю.

Количество рейдерских атак на аграрные предприятия зашкаливает. И почта всегда в них принимают участие представители силовых структур, а самое главное – регистраторы, которые могут незаконно вносить данные в реестр по сфальсифицированному протоколу собраний акционеров, или перерегистрировать землю и т.д. Недавний случай с предприятием «Светильнянское» в Киевской области тому свидетельство.

Чтобы предотвратить такие случаи, на заседании правительства было принято постановление, которое ужесточает механизм работы государственных регистраторов для устранения возможности их содействия аграрному рейдерству.

«Этот подход, когда мы решением правительства можем устранить любое злоупотребление, является очень правильным... Проблема аграрного рейдерства находится в поле нашего внимания», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

В частности, постановление предусматривает невозможность зарегистрировать несуществующий земельный участок благодаря обязательной сверке с данными Госгеокадастра. При этом госрегистратор будет обязан уведомлять Госгеокадастр о своих действиях. Кроме того, госрегистратор будет обязан установить личность субъекта правовых действий и его правоспособность для устранения возможности совершения действий с имуществом по поддельным документам, в том числе - от имени собственника. Также постановление позволяет получать доступ к реестру недвижимого имущества через Mobile ID и актуальную информацию о правовых действиях со своей собственностью. При этом СМС-уведомления о правовых действиях с имуществом должны будут приходить даже в том случае, если оно арендовано.

Кроме того, Минюст запустил онлайн-услугу регистрации договора аренды государственного имущества в реестре имущественных прав самостоятельно, без посещения госрегистратора. Для этого понадобится лишь отсканированный договор аренды и электронная цифровая подпись.

«Онлайн-регистрация договоров аренды позволит упростить бюрократию, а автоматическая сверка с Госгеокадастром - обезопаситься от манипуляций с землей и рейдерства», - уточнила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернадская.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован проект закона, который усиливает ответственность регистраторов. Как сообщила УНИАН заместитель министра юстиции Елена Сукманова, сейчас против 25 регистраторов возбуждены уголовные дела, однако ей не известны случаи привлечения их к уголовной ответственности.

Ольга Павловская