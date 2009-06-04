ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Ахметов будет строить ветровые электростанции», в котором говорится, что ДТЭК, объединяющая энергетические активы Рината Ахметова, приступила к освоению нового направления — ветроэнергетики. Донбасская топливно-энергетическая компания создала предприятие Wind Power. Оно будет заниматься реализацией проектов в сфере ветроэнергетики…

http://delo.ua/news/107289/

* * *

Также «Дело» в материале «Временный администратор БРР: Кредиты банка «дружественным» компаниям составляют около 30-35% активов» пишет, что Кабмин отказался рекапитализировать небольшие проблемные банки. Получается, что у Банка регионального развития (БРР), в который 23 марта была введена временная администрация, есть только два возможных источника финансирования — нынешние акционеры или же новый инвестор. Андрей Яцура, временный администратор Банка Регионального Развития сообщил изданию, что банк ведет переговоры с новыми инвесторами, которые готовы вложить в финучреждение не менее 85 миллионов гривень…

http://delo.ua/news/107274/

* * *

И еще «Дело» в материале «Проблемные банки: Увеличились ли лимиты на платежных картах» подает выводы собственного исследования, какие проблемные банки после введения временной администрации увеличили лимиты на снятие наличных с платежных карт….

http://delo.ua/news/107279/

* * *

«Коммерсант» (Украина) публикует материал «Пиво без водки», в котором пишет, что вчера парламент принял неожиданное решение, которое облегчило жизнь виноделам и еще более ухудшило ситуацию в пивоваренной отрасли. Парламентарии отказались поднимать размер акцизного сбора на вина, увеличив акциз на пиво почти в два раза – до 0,6 грн./л. Пивоваренные компании, которые в большинстве своем завершили прошлый год с убытком, заявляют, что будут вынуждены повысить цены на свою продукцию – минимальная стоимость бутылки пива может достичь 6 гривень…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1182425

* * *

Также «Коммерсант» (Украина) в статье «АМКУ проиграл в монополию» пишет, что госрегулирование цен на стоимость взаимного соединения между мобильными операторами откладывается. Вчера Антимонопольный комитет (АМКУ) сообщил о приостановлении действия своего решения о признании компаний монополистами на рынке доступа к своим сетям. Это решение было принято по обращению лидеров рынка – "Киевстар" и "МТС-Украина". Между тем, по мнению экспертов, полной отмены решения добиться, скорее всего, не удастся…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1182426

* * *

Издание «Экономические известия» в материале «Минское направление укрепляется» пишет о том, что 12 июня в Киеве премьер Юлия Тимошенко примет своего белорусского коллегу Сергея Сидорского. Главы правительств должны закрепить договоренности, достигнутые в Чернигове первым вице-премьером Александром Турчиновым и первым заместителем главы правительства Беларуси Владимиром Семашко. Ключевой вопрос - международный транспортный коридор Черное море-Балтийское море в рамках инициативы Евросоюза «Восточное партнерство»…

http://www.eizvestia.com/state/full/4179724

* * *

Также «Экономические известия» в материале «Взаимное угольное эмбарго» пишет, что Кабмину удалось окончательно разделить и противопоставить частный и государственный секторы в угольной и энергетической отрасли: с 1 июня прекращены товарно-денежные отношения между предприятиями двух разных форм собственности в сфере закупок угля…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4179726

* * *

"Газета по-киевски" публикует материал «Караул! НБУ нас снова успокаивает!», в котором подаются комментарии специалистов относительно заявления замглавы Нацбанка Александра Савченко, что до конца года доллар будет по 7 гривень…

http://mycityua.com/articles/country/2009/06/04/082345.html

* * *

Издание «Сегодня» в материале «Права на скутер обойдутся столько же, сколько и он сам» подает комментарии эксперта по поводу того, что с 1 января без «ксивы» на мопедах и квадроциклах ездить нельзя…

http://www.segodnya.ua/news/14055812.html

* * *

"УНИАН-экономика" в публикации "Четверка создала «общак», чтобы путь в Европу стал шире…» пишет, что РФ, Австрия, Словакия и Украина создают СП, чтобы продлить широкое ж/д полотно до Вены. Цена вопроса – контейнерные перевозки через Украину вырастут в 5–6 раз…

http://economics.unian.net/rus/detail/13318

* * *

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в публикации «Как продать 1 млн авто» пишет, что изданию стали известны детали покупки немецкого Opel консорциумом с участием Сбербанка, группы ГАЗ и Magna. Помимо акций Opel консорциум рассчитывает получить все активы GM в России и СНГ, а также право продавать автомобили Opel и Chevrole…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/06/04/198831

* * *

Издание «Известия» публикует материал «Вокруг одни банкроты», в котором подается список компаний и банков, не переживших нынешний кризис…

http://www.izvestia.ru/economic/article3129171/

(УНИАН)