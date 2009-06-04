Игорные заведения Москвы закроют 1 июля

Казино и игорные заведения Москвы по состоянию на 29 мая подали в Департамент труда и занятости столицы уведомления о планах уволить 10,454 тысячи человек, из них 4157 — москвичи. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы Сергей Байдаков, передает агентство Regnum.

По его словам, сегодня на территории Москвы работают 539 игорных заведения: 30 казино и 509 залов игровых автоматов. Все они должны быть закрыты с 1 июля 2009 года согласно исполнению федерального закона №244.

Байдаков сообщил, что до 30 июня из всех казино и залов игровых автоматов должно быть вывезено и снято с налогового учета все игровое оборудование, а также демонтированы рекламные вывески и официально оформлено прекращение трудовых отношений с работниками игорных заведений. Кроме того, если таковое предусмотрено, должен быть проведен комплекс мероприятий по переоборудованию помещений для их перепрофилирования.