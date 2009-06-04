АНОНС на 4 июня 2009 г.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко постит Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 20-летию падения коммунистического режима в странах Восточной Европы.

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Работники ОАО «Изюмский тепловозоремонтный завод» начнут пикетирование Министерства транспорта и связи в знак протеста против действий руководства завода, ухудшающих состояние предприятия. Требования трудового коллектива завода поддерживает Совет профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится круглый стол на тему: «Проблемы и перспективы развития частных шахт Украины», организованный журналом «Эксперт Украина» и общественной организацией «Ассоциация угольных предприятий». В работе примут участие представители отраслевых министерств, главы комитетов ВР, руководители энергетических и угольных компаний, а также представители общенациональных СМИ.

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Брифинг главы Государственной налоговой администрации Украины Сергея Буряка на тему «О состоянии выполнения ГНА поступлений в Государственный бюджет Украины в мае и за пять месяцев 2009 года».

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Совместная пресс-конференция компании «Эрнст энд Янг» и Европейской Бизнес Ассоциации. Будут обнародованы: результаты оценки Индекса инвестиционной привлекательности Украины; результаты исследования «Влияние экономического кризиса на украинские компании», проведенного компанией «Энст энд Янг», совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией с 12 по 27 мая 2009 года. Участники: Анна Деревьянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, Алексей Кредисов, управляющий партнер “Эрнст энд Янг” в Украине, вице-президент Европейской Бизнес Ассоциации.

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Состоится подписание Протокола о намерениях между ВТБ Банком и Корпорацией УкрАВТО и пресс-брифинг руководства двух компаний на тему: «Активизация автокредитования как путь возрождения автомобильного рынка Украины». .

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Круглый стол на тему: «Проблемы законодательного обеспечения защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся». Приглашены руководители всеукраинских профсоюзов и профсоюзных объединений, работодатели, народные депутаты Украины, представители Секретариата Президента, Министерства труда и социальной политики, Международной организации труда и др..

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Президент Украины Виктор Ющенко проведет совещание по вопросу достройки жилищных объектов. В частности на совещании будет рассмотрена ситуация на рынке недвижимости, вопросы достройки начатых объектов и др.

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Пресс-конференция на тему: “Экономическая цензура и ее влияние на внешние инвестиции”. Приглашены: Роман Жуковский, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины; Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Юрий Рубан, директор Национального Института стратегических исследований; Александр Рябченко, директор Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций .

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «От нового закона об ОСМД - к стране ответственных собственников!» Будут освещены преимущества подготовленного проекта Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины “Об объединении совладельцев многоквартирного дома”, предусматривающего внедрение современной системы управления жилищным фондом Украины при широком участии граждан. Участники: Юрий Одарченко, председатель подкомитета по вопросам региональной политики Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ и региональной политики, председатель Союза собственников жилья Украины; Александр Попов, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ и региональной политики; Ксения Ляпина, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Владимир Бондаренко, председатель подкомитета по вопросам отслеживания влияния законопроектов на показатели; Валерий Баранов, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ и региональной политики; Татьяна Бойко, руководитель ЖКХпрограмм Гражданской сети ОПОРА; Андрей Странников, директор Института Политического Образования (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Президент Украины Виктор Ющенко проведет встречу с председателем Донецкой ОГА Владимиром Логвиненко и городским председателем Донецка Александром Лукьнченком. Тема встречи - контроль за ходом подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

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"День открытых дверей" на НСК "Олимпийский" при участии министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко и президента АО ХК "Киевгорстрой" Петра Шилюка.

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Предприниматели против узурпации власти”. Учасники: Татьяна Зацерковная, глава комиссии по связям с общественностью и международным связям Совета Союза аудиторов Украины; Александр Кирш, шеф-редактор журнала «Бухгалтер», член совета Союза бухгалтеров Украины; Дмитрий Ляпин, вице-президент Института конкурентного общества (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям