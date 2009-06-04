Розничные продажи в еврозоне выросли

Объем розничных продаж в еврозоне в апреле 2009 года вырос впервые с сентября 2008 года — на 0,2% в месячном исчислении. Об этом говорится в опубликованных материалах статистического ведомства ЕС, Eurostat, сообщает BFM.ru.

Опубликованное значение совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных агентством Dow Jones.

В годовом исчислении апрельский индикатор продаж опустился на 2,3% (аналитики прогнозировали минус 3,3%).