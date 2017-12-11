Госбюджет-2018: на поддержку инноваций выделят 50 миллионов

Фонд поддержки инноваций в 2018 году составит 50 миллионов гривень, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ.

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"Мы создаем в бюджете Фонд поддержки инноваций, который будет сейчас составлять уже 50 миллионов гривень, так как мы хотим обеспечить поддержку всех инновационных решений, которые сейчас продуцируют украинцы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Гройсман выступает за создание крупного фонда поддержки украинских стартапов.

По данным Минэкономразвития, в Украине функционирует около 2000 высокотехнологичных стартапов, и их число растет. В 2016 году в Украине было заключено около 80 инвестиционных соглашений с инновационными компаниями на сумму 88 миллионов гривень, а за последние 5 лет – на более 400 миллионов долларов.