Главное на 4 июня (день)

Хроника дня

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В числе главных новостей первой половины дня - заявление СБУ о возбуждении уголовных дел против руководителей ряда банков; критика Ющенко политики правительства в вопросе финансирования завершения строительство жилья со степенью готовности свыше 70%; сообщение Минрегионстроя о намерении Ощадбанка выкупить облигации ГИУ на 30 млн. грн., принятие ВР закона о госрегулировании цен на продукты и др.

Финансы

СБУ возбудила уголовные дела против ряда банкиров Служба безопасности Украины возбудила в отношении должностных лиц некоторых банков уголовные дела за попытки выведения должностными лицами этих банков средств вкладчиков за рубеж.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, выступая сегодня на совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере.

«Надра банк», «Трансбанк» и другие – это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу», - сообщил глава СБУ.

Стоит отметить, что, открывая совещание, Президент негативно высказался о банках, которые принимали участие в разного рода схемах тенизации.

«В этом зале собрались самые худшие банкиры Украины, которые являются карманом теневого сектора», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, за прошлый год тенизация украинской экономики повысилась на 2,3%, в чем, к сожалению, немалая роль и банковского сектора. Так, Президент сообщил, что счета одной из криминальных группировок, через которые осуществлялась конвертация денежных средств, были открыты в «Партнер-Банке».

"Преступная группировка, которая создала незаконный механизм перевода безналичных средств в наличные и выведения их за границу с использованием расчетных счетов, открывала счета коммерческих структур в обществе «Партнер-Банка», - сообщил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, ущерб государству, нанесенный деятельностью данной криминальной группировки, превышает 1 млрд. грн.

Президент предостерег банкиров от участия в криминальных схемах, в частности заявил, что им не стоит «играть» с валютным рынком.

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО также сообщил, что СБУ выявила злоупотребления крупных розничных торговых сетей при операциях с наличностью.

Он отметил, что вопросы, касающиеся обналичивания, сегодня являются очень важными для экономики, в связи с чем находятся на постоянном контроле СБУ.

«Наибольшее внимание мы уделяем крупным сетям розничной торговли - это «Фокстрот», CASH & CARRY, это люди или организации, которые массово направляют наличность к вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Правоохранители проверят таможню на наличие "тени"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правоохранительным органам проверить таможенную службу, которая, по его мнению, может собирать «теневые» средства на выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам противодействия контрабанде и коррупции в банковской сфере.

Подвергнув критике ценовую политику таможни, В.ЮЩЕНКО заметил, что не понимает позиции правоохранительных органов, которые не реагируют на эти факты.

«Я не исключаю, что у таможенной службы, и особенно сегодня, может быть такая политика, поскольку политическим силам, опекающим эту службу, нужны черные, теневые деньги на выборы», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО поручил СБУ, Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам осуществить тотальную проверку формирования таможенной цены. Он заметил, что на сегодня коррупция возвращается в таможенную службу, особенно это стало проявляться после смены руководства таможни.

Он заметил, что цены, которые устанавливает украинская таможенная служба, в 5-6 раз выше, чем у стран-соседей.

Также Президент поручил осуществить проверки в сфере завоза мяса на территорию Украины. По его словам, стоимость одного килограмма мяса, завезенного на территорию Украины в первом квартале этого года, составляла 1,5 дол., тогда как в России - 2,1 дол., в Беларуси – 2,2 дол.

«У меня вопрос к Генеральной прокуратуре: где в таможенной службе работают жулики, которые таким образом фактически начинают теневую цепочку на рынке мяса в Украине, почему не возбудили дело? Я просил бы: через две недели доведите это дело и скажите, кто жулик в правительстве, на таможне по данному вопросу», - заявил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО подверг жесткой критике ситуацию с тем, что прокуратура не может защитить в судах коррупционные дела, в том числе и по таможне. Он поручил Генеральной прокуратуре на протяжении 30 дней провести заседание коллегии и рассмотреть вопрос, в каких областях прокуратура не справляется со своими полномочиями.

Кроме того, Президент дал поручение Генеральной прокуратуре осуществить проверку ряда региональных таможен, в частности, Киевской областной, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Ивано-Франковской, Криворожской, Николаевской и т. п.

В.ЮЩЕНКО заметил, что за четыре месяца 2009 года по этим таможням не возбуждено ни одно уголовное дело.

НБУ в мае продолжил политику валютных интервенций Национальный банк Украины (НБУ) по итогам мая оставался продавцом иностранной валюты в рамках политики интервенций, несмотря на недавние заявления о противоположном.

Об этом УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «расхождение между цифрой валовой покупки доллара, озвученной представителями НБУ (в качестве «вербальной интервенции» в целях поддержки гривни), и суммой чистого сокращения резервов отражает изменения в ситуации на межбанковском валютном рынке на протяжении мая».

Как отметил экономист, в первой половине месяца НБУ пришлось продавать иностранную валюту, чтобы подвинуть коммерческий курс ближе к официальному. Кроме того, добавил он, перед выплатой транша МВФ разрыв в платежном балансе был по-прежнему очевидным. В течение третьей и четвертой недель мая центральный банк уже смог прекратить интервенции в пользу гривни благодаря некоторому повышательному давлению на национальную валюту, сообщил А.БЛИНОВ. И в эти недели НБУ уже покупал иностранную валюту, сказал он.

По словам экономиста, май стал первым месяцем после июля 2008 г., когда украинцы продавали больше валюты, чем покупали. Он считает, что это отражает реакцию населения на укрепление гривни в мае. Однако сумма чистых продаж физическими лицами не выросла, а даже сократилась с 90,5 млн. долл. в начале мая, подчеркнул А.БЛИНОВ. Таким образом, по его мнению, продажа иностранной валюты физлицами в мае не стала устойчивой тенденцией. «Это означает, что аргументы в пользу краткосрочного укрепления гривни сегодня еще слабее, чем две недели назад», - полагает экономист.

Налоговики предлагают отменить 10 налогов и сборов Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) предложила Кабинету министров подать на рассмотрение парламента вопрос об отмене 10 видов налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ГНАУ Сергей ЛЕКАРЬ.

Он отметил, что в основном среди налогов, которые предлагается отменить, местные налоги и сборы. «Это налог на промысел, фиксированный налог, коммунальный налог, сбор за бега на ипподроме, гастрольный сбор, туристический сбор и т.д.», - отметил С. ЛЕКАРЬ.

По его словам, данные налоги усложняют администрирование, в то же время не имеют достаточной налоговой отдачи.

С. ЛЕКАРЬ также отметил, что налоговики сегодня работают над тем, чтобы изменить количество отчетности. «Например, подача ежемесячной отчетности требует большого времени для расчетов и соответственного объема информации. Это можно упростить», - считает С. ЛЕКАРЬ. По его словам, необходимо сформировать надлежащий порядок администрирования.

* * *Кабмин 23 мая одобрил изменения в законодательстве об отмене 9 малоэффективных местных налогов и сборов, размеры администрирования которых превышают поступления от них. В частности, предлагается отменить сбор на участие в бегах на ипподроме, сбор от участия в тотализаторе, сбор на выдачу ордера на квартиру и т.д.

Рынки

ВР в два раза повысила акциз на пиво

Верховная Рада Украины вчера поддержала предложение правительства и приняла закон, согласно которому акцизный сбор на пиво увеличивается в два раза до 0,60 грн./л.

Закон вступает в силу со дня его публикации.

По оценкам Министерства финансов, повышение акциза принесет в госбюджет дополнительные 260-280 миллионов гривен.

Однако эксперты резкого подорожания не прогнозируют. «Производителям важнее удержать место на рынке, поэтому они даже готовы некоторое время работать в убыток», — объясняет вице-президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Вячеслав Сокерчак.

В тоже время в пивных компаниях отмечают: к ставке акциза нужно еще прибавить налог на добавленную стоимость и розничную наценку. «Исходя из этого, пиво должно подорожать в среднем на 0,50 гривни», — поясняет президент компании «Оболонь» Александр Слободян.

Напомним, с 1 июля будет повышен акцизный сбор на спирт этиловый и ликеро-водочные изделия — на 26%, а также на игристые (газированные) вина — в 1,6 раза.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,60 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара не изменился по сравнению с 3 июня. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,56-7,625 грн./долл., по продаже – 7,64-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 3 июня, и составляет 10,72/10,89 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,77 грн./евро, по продаже – в пределах 10,82-11,02 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1,1%, по сравнению с 3 июня, и составляет в среднем 0,2358 грн./рубль, продажи – незначительно повысился - до 0,2541 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,245 грн./рубль, по продаже – 0,245-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,61 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс не изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,75 грн./евро, что немного дороже, чем вчера, продажи – 10,86 грн./евро, что на 0,5% дешевле.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 3 июня, и составляет в среднем 0,2329 грн./рубль, продажи – на 0,7% - до 0,2570 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 4 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,61, к евро – 10,811527, к российскому рублю – 0,2494.

Строительство

Ющенко раскритиковал правительство за бездействие в вопросе завершения строительства жилья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует правительство за бездействие в вопросе достройки жилья со степенью готовности более 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании по вопросам достройки жилья с представителями Нацбанка, Минфина, Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), Минрегионстроя и Ощадбанка.

«Меня тревожит такая правительственная политика, и я нахожу в этом большое разочарование», - подчеркнул Президент. Он напомнил, что издал указ, цель которого объединить усилия Нацбанка, ГИУ и Украинской строительной ассоциации, чтобы достроить более 700 объектов, которые сейчас стоят.

Президент обратился с просьбой к присутствующим объяснить, что мешает направить на достройку жилья 1 млрд. грн. При том, что ГИУ под обеспечение облигаций гарантия выдана и Ощадбанк должен выкупить эти бумаги.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендовал Национальному банку и правительству принять меры для содействия достройке жилищных объектов со степенью готовности более 70%.

19 мая т.г. заместитель начальника Управления разработки и реализации государственно-жилищных программ Министерства регионального развития и строительства Владимир ВЫСОЧИН сообщил, что у Нацбанка нет возможностей для выкупа облигаций Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на сумму 1 млрд. грн., которые должны быть направлены на финансирование достройки жилья со степенью готовности более 70%.

Напомним, что на достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, Ощадбанка и «Укрэксимбанка».

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, должен быть передан Ощадбанку и «Укрэксимбанку» для кредитования граждан на приобретение жилья.

«Ощадбанк» выкупит облигации ГИУ на 30 млн. грн. «Ощадбанк» дал согласие выкупить облигации Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 30 млн. грн. (общая сумма – 1 млрд. грн.) на начало программы по достройке жилья со степенью готовности более 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Анатолий ТКАЧУК после совещания у Президента по вопросам достройки жилья.

«Мы решили вопрос о том, чтобы на следующей неделе программа стартовала… Вполне возможно, что «Ощадбанк» сможет выкупить облигации в рамках 30 млн. грн., и в рамках этих 30 млн. мы сможем начать работу по достройке объектов», - сказал он.

А.ТКАЧУК добавил, что все участники совещания согласились с позицией Президента о постепенном выкупе облигаций ГИУ на сумму 1 млрд. грн. «Сегодня в присутствии главы Нацбанка было сказано, что государственные банки, которые получили солидные деньги от государства, должны не только иметь возможность, но и обязанность начать такую работу (по выкупу облигаций ГИУ – УНИАН). Я думаю, что поскольку это было сказано в присутствии Президента, результат будет», - отметил он.

По словам замминистра, со следующего вторника Минрегионстрой совместно с другими министерствами начнет работу по проведению конкурса и определению первых объектов для достройки.

А.ТКАЧУК считает, что начать следует с наименее дорогостоящих объектов. «В первую очередь, получат возможность достроить те, у кого наименьшая цена и у кого наименьшая сумма», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендовал Национальному банку и правительству принять меры для содействия достройке жилищных объектов со степенью готовности более 70%.

На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, должен быть передан «Ощадбанку» и «Укрэксимбанку» для кредитования граждан на приобретение жилья.

В Украине насчитывается 465 объектов незавершенного строительства со степенью готовности более 70% на общую сумму 7,5 млрд. грн.

Верховная Рада урегулировала права членов кооперативов Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменения в Закон Украины „О кооперации” относительно обретения членами кооператива права собственности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 326 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что член жилищно-строительного, дачно-строительного, гаражно-строительного, жилищного, дачного, гаражного или другого соответствующего кооператива имеет право владения и пользования, а при согласии кооператива – и распоряжения квартирой, дачей, гаражом, другим зданием, сооружением или помещением кооператива, если он не выкупил это имущество.

Предусмотрено также, что в случае выкупа квартиры, дачи, гаража, другого здания, сооружения или помещения член жилищно-строительного, дачно-строительного, гаражно-строительного, жилищного, дачного, гаражного кооператива или другого соответствующего кооператива становится владельцем этого имущества.

Эти положения не применяются к объектам права собственности кооперативов, деятельность которых регулируется специальными законами.

Агро

Вводится госрегулирование цен на продукты Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся совершенствования механизмов государственного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данный закон проголосовали 314 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусматривается, что объектами государственного ценового регулирования являются такие виды сельскохозяйственной продукции (товаров): пшеница твердая; пшеница мягкая; зерно смеси пшеницы и ржи (меслин); кукуруза; ячмень; рожь озимая; рожь яровая; горох; гречка; просо; овес; соя; семена подсолненика; семена рапса; семена льна; шишки хмеля; сахар-песок (свекловичный); мука пшеничная; мука ржаная; мясо и субпродукты КРС и птицы; молоко сухое; сухие адаптированные молочные смеси (заменители грудного молока); масло сливочное; шерсть; масло подсолнечное; овощи и фрукты.

Кроме того, законом установлено, что в соответствии с рыночной конъюнктурой Кабинет Министров вводит государственное ценовое регулирование отдельных объектов, определенных этим перечнем. Перечень таких объектов определяется по результатам мониторинга аграрного рынка и подлежит официальному обнародованию не позже чем за 30 календарных дней до начала маркетингового периода.

Для объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров) устанавливается предельная торговая надбавка (наценка) на уровне не выше 20 процентов оптово-отпускной цены производителя (таможенной стоимости) к конечному потребителю.

Предприятия оптовой и розничной торговли проводят расчеты с поставщиками агропродукции с государственным ценовым регулированиемв срок не более семи банковских дней со дня получения выручки от реализации этих объектов.

За установление торговой надбавки (наценки) с нарушениям норм закона изымается вся торговая надбавка и взымается и штраф в двукратном размере выручки .

Продукты животного происхождения будут проверят на остатки ветпрепаратов

Верховная Рада Украины приняла закон «Об Общегосударственной целевой экономической программе проведения мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также в пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, на 2009-2014 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 362 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается обеспечить государственные лаборатории ветеринарной медицины высокочувствительным оборудованием, расходными и референс-материалами и тому подобное для проведения мониторинга остаточных количеств ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, в соответствии с директивой ЕС.

Основными задачами Программы на первом этапе (2009-2010 годы) является создание материально-технической базы для выполнения планов государственного мониторинга, осуществления мероприятий по подтверждению профессионального уровня специалистов, привлеченных к выполнению указанных планов, а также активизация работы по аккредитации государственных лабораторий ветеринарной медицины.

Основными задачами второго этапа (2010-2011 годы) является разработка подтверждаемых методов контроля за остатками ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также в пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе, их научное сопровождение.

Основной задачей третьего этапа (2012-2014 годы) является окончательное формирование системы проведения мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ в живых животных, продуктах животного происхождения и кормах, а также в пищевых продуктах, подконтрольных ветеринарной службе.

Верховная Рада поддержала орошаемое земледелие

Верховная Рада Украины приняла Закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины” (об отрасли орошаемого земледелия).

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 286 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в три закона: “О концессиях”, “О мелиорации земель” и “О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса”, который позволит усовершенствовать отношения в отрасли орошаемого земледелия.

Принятый закон направлен на привлечение дополнительных источников финансирования для обеспечения строительства, реконструкции и эксплуатации мелиоративных систем, открывает доступ отечественным инвесторам к активной хозяйственной деятельности на условиях концессии в сфере водной мелиорации земель, усилит имущественную ответственность. Включение оросительной и поливочной техники в перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса создаст равные условия для государственной поддержки, поможет решить проблему сельхозтоваропроизводителей в части бюджетной компенсации стоимости этой группы техники.

Урожай зерновых в Украине в 2009 году составит порядка 38 млн. тонн. Такой прогноз озвучил УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «поскольку сельскохозяйственные предприятия с момента начала кризиса имели очень ограниченный доступ к финансированию, они были вынуждены использовать гораздо меньше удобрений, чем в 2008 году». Главным источником оборотных средств служит экспорт урожая 2008 года, который растянут во времени и продолжается до сих пор, отметил экономист. Он прогнозирует, что общий объем сельскохозяйственного производства снизится на 10% в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК третьего июня заявил, что МинАП на основе анализа влияния апрельских заморозков на посевы снижает свой прогноз урожая зерновых до 42-43 млн. тонн.

«Безусловно, мы с региональными органами аграрного сектора, с наукой уже просчитали все возможные убытки, и на сегодняшний день мы можем ориентироваться на цифру 42-43 млн. тонн зерна… Это в некоторой степени уменьшение последнего нашего прогноза», – сказал Ю.МЕЛЬНИК. При этом он не уточнил возможный размер убытка в денежном выражении.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, учитывая то, что работа по сокращению убытков вследствие заморозков продолжается, данный прогноз не является окончательным.

Оценивая экспертные выводы международных агентств, которые, в частности, прогнозируют объем урожая в Украине в размере до 39 млн. тонн, Ю.МЕЛЬНИК сказал: «Уважаемые коллеги, все это аналитические расчеты, которые, безусловно, из месяца в месяц корректируются».

Министр напомнил, что прошлогодние прогнозы некоторых агентств относительно урожая зерновых в Украине в объеме 39 млн. тонн (майский прогноз 2008 года) оказались ошибочными, поскольку в действительности урожай прошлого года составил 53 млн. тонн.