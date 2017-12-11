Эксперты назвали основную проблему для иностранных компаний в Украине

В последнее время участились случаи нечестной конкуренции в Украине между коммерческими медицинскими структурами. Одни эксперты связывают это с началом медицинской реформы, другие – с экономическим кризисом. Но все они сходятся в одном: вести бизнес компаниям, особенно с иностранными инвестициями, стало нелегко.

Газета «Факты» провела собственное расследование и выяснила, на что готовы пойти частные медицинские лаборатории в борьбе за клиента и можно ли противостоять клевете и обману со стороны конкурентов.

Полтора года назад на одном из веб-сайтов появилась информация о якобы «некачественных результатах» анализов, сделанных в медицинской лаборатории «Синэво». Конфликт после медицинских разъяснений со стороны лаборатории и клиента был улажен очень быстро, но история под названием «Гіркий досвід в «Сінево», або «Гроші на вітер» снова всплыла в сети спустя 1,5 года на многочисленных веб-сайтах, которые в IT-сфере называют «мусорными». Затем к обсуждению темы в социальных сетях подключились так называемые «боты». «Синэво» стали не первой жертвой недобросовестной конкуренции. За дело немедленно взялись юристы.

— В юридической практике есть много методов борьбы с нечестной конкуренцией, — прокомментировала ситуацию внешний юридический советник Анна Кулиш. — Практически все веб-сайты, распространившие ложную новость о «Синэво», были уведомлены: в случае, если недостоверная информация, опубликованная у них, не будет удалена, мы обратимся в Киберполицию и отправим официальные жалобы администраторам соответствующих социальных сетей, поисковых веб-сайтов и администраторам доменных зон. До этого, правда, не дошло, потому что при первых же правовых предупреждениях веб-сайты сняли публикацию.

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Генеральный директор компании «Синэво Украина» Джерон Дриссен, отвечающий за бизнесы и в других странах, признается, что с подобной недобросовестной конкуренцией сталкивается впервые.

— В европейской практике мы не сталкиваемся с недобросовестной конкуренцией, — сказал Джерон Дриссен. — Мы готовы к конкурентной борьбе за клиентов. Но хотим вести ее открыто, понимая, что имеем дело не только с машинами и технологиями, а с тем, что для нас дороже всего, — здоровьем людей. Поэтому очень печально, что некоторые украинские веб-сайты и крупные социальные сообщества позволяют себе публиковать заведомо неправдивые материалы, рискуя не только своей репутацией, но и дезориентируя соотечественников.

С мнением Джерона Дриссена согласны и украинские коллеги. В Ассоциации частных медицинских учреждений Украины подтверждают, что в нашей стране честная конкуренция, увы, ведется не всегда.

— Действительно, в медицинском бизнесе бывают случаи недобросовестной конкуренции, — признал руководитель Ассоциации частной медицины Украины Дмитрий Левченко. — Поэтому пользователи Интернета, наученные информационными войнами, должны критичнее относиться к информации, которую читают и распространяют.

Несмотря не то, что в Украине очень часто для ведения бизнеса используются «грязные методы», международные эксперты уверены, что в любом деле выиграть может только тот, чьи принципы работы базируются на высоком профессионализме, достоверной информации и доверии людей, и рано или поздно бизнес в Украине будет работать исключительно по международным стандартам.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко считает необходимым продлить на 2018 год действие моратория на проверки бизнеса, который заканчивается в 2017 году.