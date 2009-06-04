Герман: БЮТ и ПР не определились с формой выборов Президента

Основным несогласованным вопросом между БЮТ и Партией регионов для создания коалиции является способ избрания Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, в целом решение о создании коалиции вызрело. «Но есть некоторые несогласованные вопросы, и мы должны выслушать людей и принять решение», - сказала она.

При этом А.ГЕРМАН добавила, что “дискуссия происходит вокруг президентских выборов, их формы: будут это выборы в парламенте или будут это общенародные прямые президентские выборы».

Она напомнила, что сегодня все социологические опросы показывают, что наибольшую поддержку среди населения имеет лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, и он уверенно одержит победу в обоих турах прямых президентских выборов.

В то же время, по ее словам, 8 месяцев президентской кампании опять сведутся к популизму, и поэтому этот термин лучше употребить для проведения реформ. «Отважимся ли мы на такой шаг, решится ли на такой шаг наш лидер - это единственный вопрос, который мы еще не согласовали», - сказала А.ГЕРМАН.