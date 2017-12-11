Количество вакансий в Украине увеличилось почти до 1 миллиона

Количество вакансий в Украине за январь-ноябрь 2017 года составило около 1 миллиона, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной службы занятости Украины со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Госслужбы занятости (Центрального аппарата) Валерия Ярошенко.

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"В течение всего 2017 года рынок труда Украины показывал положительную динамику. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (11 месяцев) количество вакансий увеличилось на 11%. Государственная служба занятости оперировала 1 миллионом вакансий и сотрудничала с более 180 тысячами больших и малых работодателей", - процитировала пресс-служба Ярошенко.

По его словам, на 11 декабря, по оперативным данным, по всей Украине существует более 104 тысяч свободных вакансий.

"Наибольшим спросом в Украине пользуются рабочие специальности. Работу для специалистов, работающих "руками", найти проще всего, и заработная плата для таких вакансий пропорционально увеличивается в зависимости от уровня квалификации специалиста", - отметил Ярошенко.

Согласно сообщению, по видам экономической деятельности большинство вакансий - на предприятиях перерабатывающей промышленности (23%), торговли и ремонта автотранспорта (16%) и на транспорте (9%). По профессиональным группам наибольший спрос работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих с инструментом (22%), а также на рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (21%).

Ярошенко также отметил, что средний размер заработной платы в вакансиях составлял 4,6 тысячи гривень (на соответствующую дату 2016 года - 2,9 тысячи гривень). При этом заработная плата в Киеве и крупных городах значительно превышает средний показатель по Украине.

В пресс-службе отметили, что в январе-октябре 2017 года при содействии Государственной службы занятости 153 тысячи безработных проходили профессиональное обучение. В частности, количество безработных, которые учились в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости, выросла на 18% и составила 41 тысяча человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Госслужбы занятости, количество вакансий на украинском рынке труда в январе-октябре текущего года увеличилось на 12% и составило 904 тысячи вакансий.

По данным Государственной службы статистики Украины, уровень безработицы в Украине в октябре 2017 года уменьшился по сравнению с сентябрем на 7,5%, в абсолютных цифрах - на 21,1 тысячи человек, до 281,9 тысячи. Количество зарегистрированных безработных составило 1,1% населения трудоспособного возраста.

Получили работу в октябре текущего года 13,1% зарегистрированных безработных (47,2 тысячи человек) против 8,3% (30,3 тысячи человек) месяцем ранее.