С 1 июля в Украине начнут действовать требования Европейской конвенции

С 1 июля Украина становится полноправной стороной Европейской конвенции о трансграничном телевидении, требования которой будут обязательными для отечественных телерадиовещателей, транслирующих свои передачи в страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна ЛЕБЕДЕВА.

По ее словам, конвенция – это документ, который балансирует свободу и ответственность, то есть страны-участницы берут на себя обязательства и получают свободу доступа к телепродукции.

Т.ЛЕБЕДЕВА отметила, что участие Украины в конвенции позволит эффективнее защищать авторские права отечественных телерадиокомпаний. По ее словам, если раньше в случае нарушения авторских прав Нацсовет вынужден был общаться с отдельным вещателем, то теперь она будет иметь отношения с регуляторным органом страны-вещателя - нарушителя авторских прав.

Подробнее о значении конвенции для Украины сообщил эксперт совета Европы Ад ван ЛУН. По его словам, главным является то, что телерадиокомпании стран-участниц конвенции получат возможность свободно ретранслировать передачи телевизионных каналов друг друга.

Во-вторых, по его словам, в конвенции заложены нормы и принципы прозрачности телеканалов, то есть, телеорганизации должны будут предоставить Нацсовету информацию о своих названиях, юридических адресах, структуре капитала и природе, цель и пути финансирования программных услуг.

Кроме этого, конвенция предусматривает более строгие и четкие правила для спонсоров телеорганизаций, а также способ, содержание и подачу рекламы. Так, по словам эксперта Совета Европы, спонсорам запрещено влиять на редакционную политику телеканалов, спонсорская поддержка программ новостей вообще запрещена.

Что касается рекламы, то полностью запрещено рекламировать табачные изделия и введены жесткие ограничения на рекламу алкоголя. Также определяются нормативы по трансляции рекламных роликов во время телевизионных программ.

Кроме этого, отметил А. ван ЛУН, конвенция разрешает существенно защитить права детей. Он отметил, что трансляция программ, которые могут нанести вред физическому, психическому или моральному развитию детей, должна осуществляться в то время, когда дети не имеют возможности их смотреть.

Вместе с тем, эксперт отметил, что эти и другие требования не распространяются на небольших региональных вещателей, которые не имеют технических возможностей транслировать сигнал за рубеж или через спутник.

При этом он добавил, что Украина имеет все права при необходимости ввести такие требования и к этим телеорганизациям.

А. ван ЛУН также сообщил, что данную конвенцию ратифицировали не все страны Европы, в том числе, что важно для Украины, Российская Федерация. В связи с этим он отметил, что Украина имеет право устанавливать в отношении российских телеканалов свои требования.