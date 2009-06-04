Россия и Евросоюз до конца года могут завершить переговоры по ВТО

Министр экономического развития России Эльвира НАБИУЛЛИНА заявляет, что Россия и Евросоюз могут до конца 2009 года завершить переговоры по соглашению о вступлении РФ во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на Петербургском международном экономическом форуме.

"Действительно, есть ощущение, что выходим на договоренности с ЕС. Надеемся, что завершим основные переговоры к концу года", - сказала Э.НАБИУЛЛИНА.

По ее словам, ряд вопросов пока не рассмотрен.

"Экспортные пошлины на лес мы оставили на закуску", - сказала министр.

По ее словам, переговоры с ЕС будут продолжены на уровне рабочей группы по вступлению России в ВТО. В частности, очередной раунд переговоров состоится 15-16 июня.

Россия более 15 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО. На сегодняшний день Москва завершила все двусторонние переговоры с 60 странами-партнерами, но не согласовала ряд принципиальных позиций, в том числе по сельскому хозяйству, ставкам экспортных пошлин на древесину и регулированию деятельности ряда государственных компаний.