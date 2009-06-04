Фонд Ахметова и Vega проведут благотворительный фестиваль

6 июня в 15-00 на Майдане Незалежности в Киеве Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и телекоммуникационная группа Vega совместно с Международной общественной организацией «Женщина третьего тысячелетия» проводят благотворительный фестиваль «Світ талантів – цвіт нації». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда «Развитие Украины".

В благотворительном концерте примут участие более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из всех регионов Украины. Юные таланты выступят на одной сцене вместе со звездами украинской эстрады: дуэтом Алиби, Катериной Бужинской, Ниной Матвиенко, Натальей Валевской, Ирис, Алексом Луна и другими.

Цель благотворительной акции – привлечь внимание общественности к проблеме сиротства. Сегодня в Украине только по официальным данным свыше 102 тысяч детей-сирот.

«Развитие семейных форм воспитания – приоритет для нашего Фонда, но сиротство - это проблема, решить которую в одиночку невозможно. Мы организовали этот концерт, чтобы привлечь внимание общественности, СМИ, государственных структур и общественных организаций и призвать их объединиться в поддержке и развитии национального усыновления. Вместе мы сможем помочь этим детям обрести таких желанных, любящих и самых родных маму и папу», - заявил директор Фонда «Развитие Украины» Анатолий Заболотный.