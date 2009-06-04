ВР может завтра рассмотреть вопрос об отставке Еханурова

Вопрос об отставке министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА сегодня в Верховной Раде не будет рассматриваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Он не исключил, что этот вопрос будет рассматриваться завтра первым.

Объясняя причины отложения рассмотрения вопроса об отставке Ю.ЕХАНУРОВА, В.ПИСАРЕНКО заметил, что это связано с необходимостью рассмотреть сегодня ряд важных законопроектов.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ предлагала сегодня, 4 июня, во время вечернего пленарного заседания Верховной Рады рассмотреть вопрос об отставке Ю.ЕХАНУРОВА. Об этом заявлял В.ПИСАРЕНКО.