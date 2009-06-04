Черкасскому дому ребенка помогли приобрести медаппаратуру

Компания "Киевстар" выделила 14 000 грн на обустройство физиотерапевтического кабинета в Черкасском областном доме ребенка. Эта помощь осуществляется в рамках социальной инициативы "Для людей, для страны".

Как сообщила главный врач Черкасского областного дома ребенка Валентина ТЕРТИЧНА, благодаря новому оборудованию, специализированное заведение для детей с заболеваниями центральной нервной системы и врожденными пороками развития получил дополнительные возможности для улучшения лечения и оздоровления своих воспитанников.

Теперь в доме находятся 100 маленьких черкащан, которые лишены родительской опеки.