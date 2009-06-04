Ющенко уволил Дурдинца и назначил вместо него Грицака

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Тиберия ДУРДИНЦА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующий указ был подписан сегодня.

Другим указом В.ЮЩЕНКО назначил на эту должность Василия ГРИЦАКА.

Как сообщал УНИАН, 19 мая т.г. Т.ДУРДИНЕЦ в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решением Печерского райсуда Киева был объявлен в международный розыск.

Генпрокуратура возбудила против Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по статье 382 Уголовного кодекса (неисполнение судебного решения).

11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не исполняет решения Окружного админсуда о признании незаконным назначение его на должность заместителя председателя СБУ.